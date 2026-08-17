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Meteo: 18 agosto con temporali al Sud e fine della lunga ondata di calore!

Le previsioni meteo per domani, martedì 18 agosto, indicano tempo instabile al Sud con temperature in calo e fine della quarta ondata di calore.
Previsione17 Agosto 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione (la numero 3 di agosto) ora in transito sull’Italia, domani (martedì 18) comincerà ad allontanarsi, lasciando sul nostro Paese un’atmosfera instabile, che favorirà la formazione di temporali pomeridiani soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, mentre le correnti relativamente fresche al seguito del sistema perturbato faranno calare le temperature anche al Sud, mettendo quasi dappertutto fine all’ondata di caldo intenso che ha fin qui caratterizzato il mese di agosto.

Mercoledì 19 ci attende poi una giornata di tempo nel complesso bello, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi, e temperature estive ma in generale nella norma, con caldo quindi non eccessivo.

La tregua dal maltempo però non durerà molto, perché già per giovedì 20 è attesa una nuova perturbazione (numero 4 del mese) che porterà molti temporali al Nord, seguita in rapida successione da un’altra perturbazione (la numero 5 del mese) che venerdì 21 porterà rovesci e temporali in gran parte del Centro-Sud; questa nuova fase di maltempo risparmierà invece il Sud che, al contrario, sarà probabilmente interessato da una nuova intensificazione del caldo.

Le previsioni meteo per martedì 18 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato al Nordovest, coste centrali tirreniche e Sardegna. Nel resto d’Italia si alterneranno nuvole e momenti soleggiati, con isolati rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno Alpi Orientali, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Appennino Campano, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in rialzo al Nordovest e Toscana, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche e al Sud: caldo normale per il periodo, senza eccessi, in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 agosto

Al mattino splenderà quasi dappertutto il sole. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi della Penisola e le zone interne della Sicilia, sempre soleggiato altrove: isolati rovesci e temporali su Alpi, rilievi abruzzesi, Appennino Calabro-Lucano e montagne della Sicilia.

In serata rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, per l’avvicinarsi della nuova perturbazione. Temperature massime in rialzo nelle regioni adriatiche e al Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Agosto ore 13:36

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