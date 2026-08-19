Meteo, cambia il tempo in Italia: da giovedì piogge e temporali al Nord, caldo al Sud. Le previsioni

Il transito della perturbazione n.3 di agosto 2026 lascia spazio ad un rialzo della pressione atmosferica con un rigonfiamento del promontorio africano che ripristina una clima stabile e soleggiato in gran parte del Paese con temperature intorno ai 35°C. Tutto cambia nella giornata di domani, giovedì 20 agosto.

Meteo, tornano sole e caldo in Italia

Dopo giornate di piogge e temporali lungo tutto lo stivale, la giornata di oggi, mercoledì 19 agosto 2026, regala una giornata estiva con sole e temperature in crescita quasi ovunque. Da domani, giovedì 20 agosto, è previsto il transito di una nuova perturbazione, la n.4 di agosto, che interesserà dapprima le regioni del Nord con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti con il rischio di grandine e forti raffiche di vento. Anche nella giornata di venerdì 21 agosto è previsto l'arrivo di un nuovo fronte perturbato diretto sulle regioni del Centro con un conseguente calo delle temperature con valori intorno ai 25-26°C. Al Sud resiste il bel tempo con sole e temperature che sfiorano fino ai 38°C. In vista del weekend clima instabile e variabile sulle regioni del Nord per il transito di altre perturbazioni.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 19 agosto 2026: bel tempo soleggiato da Nord a Sud con qualche annuvolamento solo in Liguria dove non si esclude il rischio di piogge. Dal pomeriggio nuvole in aumento sulle zone di montagna con piogge e temporali sulle Alpi centrali. In serata non si escludono rovesci anche lungo i settori settentrionali di Piemonte, Lombardia e Veneto, nella notte anche sulle pianure adiacenti e in Trentino Alto Adige. Dal punto di vista termico, temperature massime per lo più in rialzo con valori che sfiorano i 34-35 gradi e picchi fino a 36-37 gradi al Centro e sulla Sardegna.

Anche giovedì 20 agosto 2026 bel tempo soleggiato e caldo al Centro-Sud ed Emilia Romagna, mentre alternanza di nuvole e piogge sulle regioni del Nord dove non si escludono fenomeni intensi e violenti in estensione anche sulla pianura padana. In calo le temperature massime al Nord, mentre in crescita al Sud ed Isole dove sono previsti picchi fino ai 37-38 gradi.

Che tempo farà in vista del weekend in Italia?

Le ondate di calore nella stagione 2026 sono diventate oramai sempre più diffuse facendo registrare disagi e criticità non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Il clima è sempre più caldo con le temperature che registrano, di anno in anno, nuovi record. Le previsioni meteo per venerdì 21 agosto 2026 delineano l'arrivo di un sistema perturbato anche sulle regioni del Sud con il rischio di rovesci e temporali sulle regioni del Centro, tra cui Toscana, Umbria e Marche. Al Nord clima instabile e variabile con il rischio di piogge diffuse tra Lombardia e Nordest. In calo le temperature al Centro e in Sardegna; mentre clima ancora molto caldo al Sud e in Sicilia.

Nella giornata di sabato 22 agosto 2026 si delinea un rialzo della pressione sul Mediterraneo con il ripristino di condizioni climatiche stabili. Al Nord ancora nuvole con il rischio di piogge. Dal punto di vista termico temperature stabili. La tendenza meteo delinea per domenica 23 agosto un rinforzo ulteriore dell’anticiclone africano sulle regioni centro meridionali con caldo molto intenso al Sud e sulle isole maggiori. Al Nord, invece, il caldo sarà moderato e sulle aree alpine ancora rischio di temporali e rovesci.