Meteo, Italia divisa con caldo intenso al Sud e temporali al Centro-nord: la tendenza

Le ondate di calore, come quella che sta opprimendo l’Italia in queste settimane, sono diventate più frequenti, brutali e durature a causa della continua ed irresponsabile emissione in atmosfera di enormi quantità di gas a effetto serra, derivati soprattutto, ma non solo, dall’abuso dei combustibili fossili. Combustione che continua massicciamente nonostante i chiari avvertimenti lanciati dagli scienziati da almeno 40 anni. L’ondata di calore in corso, associata a condizioni di grave e diffusa siccità, ha preso avvio durante gli ultimi giorni di luglio e sulle regioni centro meridionali italiane persisterà, intensificandosi, ancora per molti giorni. All’altezza del Nord Italia le correnti sud-occidentali saranno più temperate e anche più umide.

Tendenza meteo: caldo intenso al Sud e temporali al Centro-nord

Venerdì 21 la fascia perturbata che giovedì interesserà le regioni settentrionali si sposterà un poco verso sud. Di conseguenza la probabilità di rovesci e temporali aumenterà sensibilmente anche sulle regioni centrali, in particolare su Toscana, Umbria, Marche settentrionali. Al Nord il tempo resterà instabile con rovesci sparsi e possibili temporali, più insistenti tra Lombardia e Nordest. Possibili temporali anche sul nord del Sardegna, mentre al Sud e in Sicilia giungerà solo qualche banco nuvoloso. Le temperature saranno in calo al Centro e in Sardegna; clima ancora molto caldo al Sud e in Sicilia.

Sabato 22 il probabile rialzo della pressione sul Mediterraneo dovrebbe favorire un ritorno a condizioni di tempo più stabile al Centro. Sulle regioni settentrionali, in particolare sulle aree alpine e sul Nordovest, la nuvolosità resterà più estesa e saranno ancora possibili delle precipitazioni. Temperature senza grosse variazioni rispetto al venerdì.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti l’evoluzione per domenica 23 indica un rinforzo ulteriore dell’anticiclone africano sulle regioni centro meridionali, accompagnato da caldo molto intenso al Sud e sulle isole maggiori. Al Nord il caldo sarà moderato e sulle aree alpine saranno ancora possibili dei rovesci sparsi.