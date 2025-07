Maltempo: violenti nubifragi a Milano e su tutto il Nord. Morta una donna. Resta l’allerta

Il meteo resta estremo. Dopo il caldo eccezionale della scorsa settimana, tra domenica 6 luglio e lunedì 7 luglio il maltempo ha colpito duramente il Nord, fino alla Toscana, con rischi di supercelle temporalesche. E anche per oggi, lunedì, resta l’allerta meteo arancione e gialle in molte regioni e zone d’Italia.

Donna uccisa dalla caduta di un albero

Il luogo dell'incidente mortale di Robecchetto.

Purtroppo, c’è anche una vittima: una donna di 63 anni è morta per la caduta di un grosso albero a Robecchetto nel Milanese. Ferite altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, trasportati in ospedale in codice giallo.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha lanciato domenica un appello via social alla prudenza. Nella serata un fulmine ha colpito all'altezza di Melegnano un treno Italo della linea Milano-Bologna, che è rimasto fermo oltre un'ora.

Vento e pioggia sul Nord, caldo al Sud

Paura nel Novarese per la forza di vento e pioggia. Si segnala anche un albero caduto sul Lago d’Orta all’interno del parco di Villa Crespi, dove si trova il ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Alberi caduti pure a Firenze, anche su alcune auto. Nella provincia, a Montespertoli un fulmine ha diviso in due un cipresso e si sono registrati fino a 60 millimetri di pioggia in un'ora. In tutto sulla Toscana in 12 ore sono caduti 27.000 fulmini. Un nubifragio a San Gimignano ha portato 60 mm in un'ora.

In Veneto, a Vicenza, sono stati cancellati gli ultimi eventi della notte bianca, il Meschio è esondato nel Trevigiano. Una frana ha investito ieri sera due auto in Val Senales, nel Trentino Alto Adige, senza causare feriti. Nubifragi e allagamenti anche in Liguria e in Friuli Venezia Giulia.

L’Italia resta intanto divisa in due dal meteo con sole e tanto caldo nelle altre regioni centrali e in tutto il Sud. Da mercoledì le temperature dovrebbero però iniziare a calare ovunque, fino alla Sicilia e alla Puglia.