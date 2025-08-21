Meteo, 22 agosto ancora a rischio temporali : le previsioni

La perturbazione atlantica (la numero 3 del mese) ora sull’Italia, nella giornata di venerdì 22 agosto comincerà ad allontanarsi dalla nostra Penisola, lasciando però dietro di sé un’atmosfera instabile, che tra venerdì e sabato favorirà ancora la formazione di numerosi temporali, specie nelle ore centrali del giorno al Centro-Sud. Domenica un fronte freddo (perturbazione numero 4 del mese) in discesa dal Nord Europa lambirà le regioni settentrionali, dove tornerà ad aumentare l’instabilità, mentre nel resto d’Italia il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Un’altra intensa perturbazione atlantica (perturbazione numero 5 del mese) potrebbe invece raggiungere l’Italia alla fine di lunedì per poi portare temporali martedì su gran parte del Centro-Nord, mentre il Sud sarà nuovamente risparmiato dal maltempo. Le temperature nei prossimi giorni sono destinate a calare anche al Sud, dove arriveranno le correnti fresche al seguito della perturbazione numero 3: entro sabato quindi finirà temporaneamente il caldo intenso anche nelle regioni meridionali. Tuttavia, agli inizi della prossima settimana, mentre al Centro-Nord le temperature oscilleranno attorno a valori nella norma o leggermente al di sotto, al Sud è prevista un nuovo rialzo termico e il ritorno del caldo intenso.

Previsioni meteo per venerdì 22 agosto

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest e all’estremo Sud. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Trentino, Friuli, Venezia Giulia, coste venete, Bassa Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Appennino Abruzzese, Campania e nord della Puglia. Temperature massime in rialzo in gran parte del Nord, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche, Sud e Isole: si attenua sensibilmente il caldo anche all’estremo Sud.

Previsioni meteo per sabato 23 agosto

Sabato soleggiato e stabile in Sicilia e Sardegna. Nuvole sulle altre regioni, sebbene alternate a sprazzi di tempo bello: nel corso del giorno, e in particolare nel pomeriggio, isolati rovesci e temporali su Alta Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste abruzzesi e molisane, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria Ionica. Temperature massime in calo al Nord, Abruzzo, Molise e regioni meridionali; in leggero rialzo in Toscana, Umbria, Marche e Sardegna.