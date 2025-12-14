FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ultime ore di anticiclone: domenica 14 stabile e mite, poi...

Meteo, ultime ore di anticiclone: domenica 14 stabile e mite, poi torna la pioggia

Alta pressione in ritirata da domani: nuove perturbazioni in arrivo, con maltempo per molte regioni. Le previsioni meteo nei dettagli
Previsione14 Dicembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione14 Dicembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Oggi, domenica 14 dicembre, l’alta pressione insisterà sulla nostra Penisola, da cui terrà a distanza le perturbazioni, garantendo quindi ancora condizioni meteo stabili e, di conseguenza, assenza di piogge e nevicate; gli unici fastidi arriveranno da un po’ di nebbie che nelle prime ore del giorno limiteranno la visibilità in alcune zone della Pianura Padana e nelle valli del Centro.

La situazione cambierà con la nuova settimana, perché già nella giornata di domani l’alta pressione comincerà a indebolirsi e alla fine del giorno arriverà da ovest una perturbazione (la numero 4 del mese), con le prime piogge al Nord-Ovest e in Sardegna. Questa nuova perturbazione martedì porterà maltempo diffuso su gran parte d’Italia, con piogge localmente intense e nevicate anche abbondanti sulle Alpi, e mercoledì maltempo residuo soprattutto al Nord e regioni tirreniche. Nei prossimi giorni le temperature diurne saranno ancora diffusamente oltre la norma al Centro-Sud, mentre al Nord è atteso un graduale calo termico, con valori più vicini alla media agli inizi della nuova settimana.

Le previsioni meteo per domenica 14 dicembre

Oggi alternanza tra sole e nuvole in Sardegna, Calabria e Sicilia, comunque senza piogge. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto del Paese, ma con nebbie mattutine su Pianura Padana e zone interne del Centro; in alcune valli di Umbria e Toscana le nebbie potrebbero insistere anche nelle ore centrali del giorno. Temperature massime in leggero calo al Nord-Est, con poche variazioni nel resto d’Italia: valori comunque ancora al di sopra della norma in quasi tutto il Paese. Venti moderati di Maestrale su Basso Adriatico e Ionio, di Scirocco su Mare e Canale di Sardegna; altrove ventilazione debole.

Le previsioni meteo per lunedì 15 dicembre

Domani al mattino nebbie e nubi basse su Pianura Padana, Liguria e regioni centrali tirreniche; un po’ di nuvolosità innocua anche in Sicilia e Sardegna, soleggiato altrove. Nel pomeriggio molte nubi e qualche pioggia sulla Sardegna; un po’ di nuvolosità innocua anche su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e regioni tirreniche, bello altrove. In serata piogge sparse sulla Sardegna e, a carattere più isolato, anche sulla Liguria. Temperature minime stazionarie o in leggera diminuzione; massime in calo in gran parte del Nord e Toscana, con poche variazioni altrove.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, perturbazione in arrivo: tempo in peggioramento da lunedì 15 dicembre
    Previsione14 Dicembre 2025

    Meteo, perturbazione in arrivo: tempo in peggioramento da lunedì 15 dicembre

    Anticiclone addio, domani primi segnali di cambiamento: una nuova perturbazione porterà maltempo in molte regioni e neve in montagna.
  • Domenica 14 con alta pressione, piogge e neve in arrivo da lunedì. Le previsioni meteo
    Previsione14 Dicembre 2025

    Domenica 14 con alta pressione, piogge e neve in arrivo da lunedì. Le previsioni meteo

    L'anticiclone ha le ore contate: domenica garantirà ancora condizioni meteo stabili e asciutte, ma da lunedì si conferma un cambio di scenario.
  • Alta pressione fino a domani, poi torna la pioggia. Le previsioni da domenica 14 dicembre
    Previsione13 Dicembre 2025

    Alta pressione fino a domani, poi torna la pioggia. Le previsioni da domenica 14 dicembre

    Domenica stabile e mite, poi si conferma un cambio di scena: nuova perturbazione in arrivo a inizio settimana, con maltempo in molte regioni.
  • Weekend con anticiclone, cambiamenti in vista a inizio settimana. Le previsioni dal 13 dicembre
    Previsione13 Dicembre 2025

    Weekend con anticiclone, cambiamenti in vista a inizio settimana. Le previsioni dal 13 dicembre

    Weekend senza piogge e con clima mite, poi si conferma un cambio di scena: l'anticiclone si indebolirà a inizio settimana.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, perturbazioni in arrivo nella settimana che precede il Natale. La tendenza da mercoledì 17 dicembre
Tendenza14 Dicembre 2025
Meteo, perturbazioni in arrivo nella settimana che precede il Natale. La tendenza da mercoledì 17 dicembre
Fase meteo instabile nei prossimi giorni, e probabilmente anche verso Natale: nuove perturbazioni in arrivo, con molte piogge e neve in montagna.
Meteo, settimana prossima torna la pioggia: la tendenza dal 16 dicembre
Tendenza13 Dicembre 2025
Meteo, settimana prossima torna la pioggia: la tendenza dal 16 dicembre
Anticiclone in ritirata e perturbazioni in arrivo: torna il maltempo in molte regioni, con rischio di piogge anche intense. La tendenza meteo
Meteo: svolta a inizio settimana! Riecco piogge e neve: la tendenza
Tendenza12 Dicembre 2025
Meteo: svolta a inizio settimana! Riecco piogge e neve: la tendenza
Nei primi giorni della settimana si profila un cambio di scenario sull'Italia dove cede l'alta pressione: ritornano dunque il maltempo e la neve.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 14 Dicembre ore 12:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154