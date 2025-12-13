FacebookInstagramXWhatsApp

Alta pressione fino a domani, poi torna la pioggia. Le previsioni da domenica 14 dicembre

Domenica tempo stabile e clima mite, poi si conferma un cambio di scena: nuova perturbazione in arrivo a inizio settimana, con maltempo in molte regioni.
Previsione13 Dicembre 2025 - ore 11:47 - Redatto da Meteo.it
Domani, domenica 14 dicembre, l’alta pressione insisterà sulla nostra Penisola, da cui terrà a distanza le perturbazioni, garantendo quindi ancora condizioni meteo stabili e, di conseguenza, assenza di piogge e nevicate; gli unici fastidi arriveranno da un po’ di nebbie che nelle prime ore del giorno limiteranno la visibilità in alcune zone della Pianura Padana e nelle valli del Centro.

La situazione cambierà con la nuova settimana, perché già lunedì l’alta pressione comincerà a indebolirsi e alla fine del giorno arriverà da ovest una perturbazione (la numero 4 del mese), con le prime piogge al Nord-Ovest e in Sardegna. Questa nuova perturbazione martedì porterà maltempo diffuso su gran parte d’Italia, con piogge localmente intense e nevicate anche abbondanti sulle Alpi, e mercoledì maltempo residuo soprattutto al Nord e regioni tirreniche. Nei prossimi giorni le temperature diurne saranno ancora diffusamente oltre la norma al Centro-Sud, mentre al Nord è atteso un graduale calo termico, con valori più vicini alla media agli inizi della nuova settimana.

Le previsioni meteo per domenica 14 dicembre

Domani alternanza tra sole e nuvole in Sardegna, Calabria e Sicilia, comunque senza piogge. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto del Paese, ma con nebbie mattutine su Pianura Padana e zone interne del Centro; in alcune valli di Umbria e Toscana le nebbie potrebbero insistere anche nelle ore centrali del giorno. Temperature massime in leggero calo al Nord-Est, con poche variazioni nel resto d’Italia: valori comunque ancora al di sopra della norma in quasi tutto il Paese. Venti moderati di Maestrale su Basso Adriatico e Ionio, di Scirocco su Mare e Canale di Sardegna; altrove ventilazione debole.

Le previsioni meteo per lunedì 15 dicembre

Lunedì al mattino nebbie e nubi basse su Pianura Padana, Liguria e regioni centrali tirreniche; un po’ di nuvolosità innocua anche in Sicilia e Sardegna, soleggiato altrove. Nel pomeriggio molte nubi e qualche pioggia sulla Sardegna; un po’ di nuvolosità innocua anche su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e regioni tirreniche, bello altrove. In serata piogge sparse sulla Sardegna e, a carattere più isolato, anche sulla Liguria. Temperature minime stazionarie o in leggera diminuzione; massime in calo in gran parte del Nord e Toscana, con poche variazioni altrove.

