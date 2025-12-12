Meteo: 12 dicembre con Anticiclone, stabilità e nebbie. Le previsioni

Fino a domenica 14 dicembre continuerà a dominare l’alta pressione con conseguenti condizioni di tempo stabile, assenza di precipitazioni e ulteriore peggioramento della qualità dell’aria. Naturalmente occorrerà fare i conti ancora con la formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi che potranno interessare pianure, valli e diversi tratti costieri. La struttura anticiclonica sarà sempre accompagnata da una massa d’aria decisamente mite che manterrà le temperature oltre i valori medi stagionali, specialmente le massime nelle aree più soleggiate; le temperature minime notturne, salvo poche eccezioni, resteranno in generale sopra lo zero alle basse quote, anche sulle regioni settentrionali.

Durante la prossima settimana l’alta pressione dovrebbe indebolirsi consentendo l’avvicinamento di una perturbazione dal Mediterraneo occidentale, con conseguente peggioramento del tempo tra la fine di lunedì 15 e la giornata di martedì 17. Le zone maggiormente interessate dovrebbero essere il Nord-Ovest, le isole maggiori e l’area tirrenica; tuttavia, il raggio d’azione di questo sistema nuvoloso non è ancora possibile individuarlo con sufficiente precisione, pertanto i prossimi aggiornamenti modellistici potrebbero evidenziare scenari in parte differenti.

A maggior ragione anche l’evoluzione da metà settimana resta al momento piuttosto incerta, benché un aspetto sembra essere un po’ più sicuro rispetto ad altri: non essendoci segnali di possibili irruzioni di masse d’aria fredda verso il Mediterraneo, almeno fino al successivo weekend, le temperature dovrebbero restare sopra la media o quantomeno vicine alla norma.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 12 dicembre)

Tempo stabile, ma con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi su pianura Padana centro-orientale, settore adriatico, parte delle coste liguri, Toscana, Umbria, alto Lazio, basso Tirreno, Ionio settentrionale e Sardegna, in diradamento nelle ore centrali del giorno, eccetto nel medio-basso Adriatico dove la nuvolosità resterà a tratti compatta. Più soleggiato in tutte le altre zone.

Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, con valori ancora sopra la media specie nelle aree più soleggiate. Un po’ ventilato nel medio-basso Adriatico, sullo Ionio orientale e nel Canale di Sardegna con mari localmente mossi. Venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per sabato 13 dicembre

Tempo ancora stabile. Un po’ di nuvole su medio Adriatico, Puglia, Calabria, Sicilia ionica e intorno alla Sardegna. Più soleggiato nel resto d’Italia, ma con nebbie nella bassa pianura Padana e nelle valli del Centro, in dissolvimento in mattinata e in nuova formazione dalla tarda sera.

Temperature senza notevoli variazioni, sempre relativamente miti durante il giorno nelle aree più soleggiate. Ancora un po’ ventilato su medio-basso Adriatico, Ionio e Canale di Sardegna con mari localmente mossi.