Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza

Nel fine settimana si conferma un progressivo cedimento dell’area anticiclonica. Una perturbazione a carattere di fronte freddo raggiungerà sabato le regioni settentrionali e il suo nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico farà il suo ingresso nel Mediterraneo occidentale dando origine a una circolazione depressionaria, il cui spostamento più probabile al momento le vede dirigersi a sudest, diretta verso il Nord Africa, ma con effetti sulle nostre Isole maggiori. L’inizio della settimana vedrà probabilmente la discesa dalle alte latitudini di altri veloci impulsi di aria fredda che raggiungeranno il Mediterraneo attraversando la nostra Penisola, dando luogo ad un alto vortice depressionario che tra martedì e mercoledì si andrebbe a posizionare sui nostri mari meridionali. In questo scenario, da confermare nei prossimi aggiornamenti, l’Italia al passaggio vedrà una rapida fase perturbata, un calo termico e venti molto intensi.

Tendenza meteo: instabilità su alcuni settori



Sabato residua instabilità con rovesci e temporali in Sicilia, Calabria e nelle ore pomeridiane anche in gran parte delle zone appenniniche. Al Nord peggiora a iniziare dalle Alpi e dal Nord-Ovest per l’arrivo della nuova perturbazione. Precipitazioni al Nordovest, specie i settori alpini con quota neve in calo anche intorno o poco sotto i 1000 metri; piogge in Liguria, Piemonte e Lombardia; piogge deboli possibili anche on Triveneto ed Emilia. Temperature massime in calo al Nord. Venti in graduale intensificazione.



Per domenica l’incertezza è ancora molto elevata; lo scenario più probabile vede tempo instabile nelle Isole e parte del Sud per l’arrivo della perturbazione e una possibile pausa nelle precipitazioni in gran parte del Centronord, con fenomeni isolati. Per indicazioni più attendibili si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.