Meteo, 11-12 marzo con molte nuvole e qualche pioggia: le previsioni

Tra oggi (mercoledì) e giovedì 12, l’indebolimento dell’alta pressione, consentirà a due diverse perturbazioni di influenzare il tempo in Italia, dove comunque porteranno una fase di maltempo non intenso. La prima perturbazione (la numero 3 di marzo), già sull’Italia, nel corso della giornata odierna porterà moderato maltempo soprattutto al Nordest, Centro e zone interne del Sud, mentre la seconda (perturbazione numero 4 del mese) porterà un po’ di piogge domani soprattutto al Centro-Nord, con un coinvolgimento limitato delle regioni meridionali. La tendenza per il fine settimana resta invece ancora incerta, sebbene al momento appaia probabile l’arrivo di una un’altra perturbazione (la numero 5 del mese) che, di origine nord-atlantica, potrebbe portare nuovo maltempo soprattutto sul versante occidentale del Paese. In questo contesto, per tutta la settimana, le temperature sono destinate ad aggirarsi attorno ai valori tipici del periodo, senza particolari anomalie.

Previsioni meteo per mercoledì 11 marzo

Mercoledì nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino piogge deboli e isolate su Friuli, Venezia Giulia, Alto Veneto, Levante Ligure, Romagna, Toscana e Alto Lazio; deboli nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1500 metri. Nel pomeriggio isolati scrosci di pioggia e temporali su Veneto, Venezia Giulia, Emilia Orientale, Romagna, regioni centrali, Appennino Campano, Basilicata, rilievi della Calabria e zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo nelle regioni centrali: valori in generale nella norma o di poco al di sopra. Venti moderati orientali nei canali delle Isole, con mari mossi; altrove venti deboli e mari poco mossi o calmi.

Previsioni meteo per giovedì 12 marzo

Giovedì tempo inizialmente soleggiato al Sud e Isole, ma con addensamenti associati a locali rovesci in sviluppo attorno ai rilievi nel corso del pomeriggio. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con tendenza a schiarite dal pomeriggio nel settore di Nord-Ovest e sulla Sardegna. In mattinata precipitazioni sparse su basso Piemonte, bassa Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria e alto Lazio, in successiva estensione al resto del Lazio, alla Romagna e alle aree interne del medio Adriatico. Occasionali fenomeni nel Triveneto, nevosi ad alta quota. Temperature senza grandi variazioni. Venti in prevalenza deboli. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.