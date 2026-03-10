Meteo, tra oggi martedì 10 marzo e giovedì, passaggio di 2 perturbazioni

Nel corso della settimana i nuclei principali delle due grandi strutture anticicloniche presenti sull’area euro-atlantica resteranno posizionati tra l’oceano a ovest del Portogallo e l’Europa orientale. Sull’Italia l’alta pressione risulterà debole, favorendo l’ingresso di correnti instabili che daranno luogo a una certa variabilità, con lo sviluppo di brevi rovesci o temporali soprattutto nelle aree montuose durante le ore pomeridiane. Qualche debole sistema nuvoloso riuscirà comunque a interessare le nostre regioni: in particolare la perturbazione numero 3 di marzo, attesa tra oggi, martedì 10 marzo, e mercoledì 11 al Centro-Nord, con effetti più diffusi al Nord-Ovest.

Tra domani notte e giovedì 12 è attesa un’altra perturbazione (la n.4), in transito sull’Europa centrale, la cui coda attraverserà di nuovo le regioni centro-settentrionali. Anche nella seconda parte della settimana prevarranno condizioni variabili, ma con temperature nel complesso miti e generalmente superiori alle medie stagionali.

Le attuali proiezioni confermano ad oggi un peggioramento più organizzato tra sabato e domenica, ma la tendenza resta incerta, da confermare con i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 10 marzo

Sin dalla mattinata cielo molto nuvoloso o coperto con alcune precipitazioni sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e, dal pomeriggio, anche sulla Lombardia: quota neve intorno ai 1500-1700 metri sulle Alpi occidentali. Nuvolosità molto più variabile nel resto del Paese, con tratti soleggiati inizialmente anche ampi. Durante il pomeriggio sviluppo di alcuni rovesci o isolati temporali nelle aree interne peninsulari e delle Isole maggiori, in esaurimento in serata, quando i fenomeni tenderanno a concentrarsi tra Liguria, Toscana, Emilia occidentale e Lombardia.

Temperature massime in calo al Nord, pressoché invariate al Centro-Sud, diffusamente intorno ai 17-18 gradi. Ancora un po’ ventilato intorno alle Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 marzo

Su tutte le regioni nuvolosità variabile, con spazi soleggiati più ampi e duraturi in mattinata al Sud e sulla Sicilia. Precipitazioni isolate inizialmente concentrate tra Liguria di levante, Toscana, Emilia Romagna ed estremo Nord-Est. Addensamenti più consistenti durante il pomeriggio, associati a rovesci sparsi e locali temporali attorno alle aree interne e montuose del Centro, più occasionalmente del Sud e delle Isole maggiori. In serata ancora qualche pioggia su Friuli Venezia Giulia, Levante ligure e Toscana.

Temperature in rialzo nei valori massimi al Nord-Ovest e ancora sopra la media su gran parte del Paese. Venti fino a moderati da est-sudest nei canali delle Isole, con mari mossi; altrove venti deboli e mari poco mossi o calmi.