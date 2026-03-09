FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: martedì 10 debole perturbazione in transito. Le zone colpite

Domani, martedì 10 marzo, una debole perturbazione (la n3) attraverserà l'Italia portando piogge e qualche temporale. Clima sempre piuttosto mite
Previsione9 Marzo 2026 - ore 11:52 - Redatto da Meteo.it
Nel corso della settimana i nuclei principali delle due grandi strutture anticicloniche presenti sull’area euro-atlantica resteranno posizionati tra l’oceano a ovest del Portogallo e l’Europa orientale. Sull’Italia l’alta pressione risulterà debole, favorendo l’ingresso di correnti instabili che daranno luogo a una certa variabilità, con lo sviluppo di brevi rovesci o temporali soprattutto nelle aree montuose durante le ore pomeridiane.

Qualche debole sistema nuvoloso riuscirà comunque a interessare le nostre regioni: in particolare la perturbazione numero 3 di marzo, attesa domani (martedì 10) al Centro-Nord, con effetti più diffusi al Nord-Ovest. Tra mercoledì 11 e giovedì 12 ci lambirà un’altra perturbazione, in transito sull’Europa centrale.

Anche nella seconda parte della settimana prevarranno condizioni variabili, ma con temperature nel complesso miti e generalmente superiori alle medie stagionali. Le attuali proiezioni indicano un possibile peggioramento più organizzato verso il prossimo fine settimana, ma la tendenza andrà confermata con i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 10 marzo

Al mattino molte nuvole con piogge sparse al Nord-Ovest e, in forma più isolata, nel versante ionico; quota neve intorno ai 1400-1500 metri sulle Alpi occidentali. Nuvolosità variabile nel resto del Paese. Nel pomeriggio piogge e locali rovesci o temporali in Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, lungo l’Appennino, zone interne della Puglia, Calabria, settori interni e meridionali della Sicilia e rilievi della Sardegna.

Fenomeni in attenuazione alla sera, eccetto in prossimità delle coste fra Levante ligure e Toscana, e Lombardia. Al Nord temperature minime in
rialzo e massime in calo; valori pressoché invariati al Centro-Sud. Ancora un po’ ventilato intorno alle Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso al Nord, con qualche pioggia possibile in Liguria, a ridosso dell’Appennino e sulle Venezie. Nuvolosità più variabile al Centro, ma con addensamenti più consistenti in Toscana e nel pomeriggio sulle aree interne e montuose, dove non si escludono brevi rovesci o isolati temporali. Al Sud e sulle Isole schiarite più ampie, con cumuli pomeridiani generalmente innocui in sviluppo attorno ai rilievi e qualche velatura in transito tra Sardegna e Sicilia.

Temperature in rialzo nei valori massimi al Nord-Ovest e ancora sopra la media su gran parte del Paese. Venti fino a moderati da est-sudest nei canali delle Isole e sul basso Ionio, con mari mossi o molto mossi; altrove venti deboli e mari poco mossi o calmi.

