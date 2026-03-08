Meteo, 9 marzo con qualche nota instabile: le previsioni

All’inizio della nuova settimana le condizioni del tempo non presenteranno variazioni significative rispetto a quelle osservate nella giornata di domenica, con ancora un po’ di instabilità pomeridiana nelle zone montuose.



Martedì, oltre ai brevi rovesci pomeridiani nei settori interni del Centro-Sud, è probabile anche il transito di un debole impulso perturbato (perturbazione n.3) sulle regioni settentrionali, che porterà piogge per lo più al Nord-Ovest e in Emilia, con il coinvolgimento anche della Toscana. Successivamente, le giornate saranno caratterizzate ancora da instabilità pomeridiana con rischio di brevi rovesci o temporali per lo più a ridosso dei rilievi e prevalenza di schiarite nelle altre zone. Dal punto di vista termico, la massa d’aria relativamente mite presente sull’Italia continuerà a mantenere le temperature leggermente superiori alla norma in gran parte del Paese.

Previsioni meteo per lunedì 9 marzo

Al mattino cielo poco nuvoloso o velato al Nord-Est, con nebbie fra basso Veneto ed Emilia Romagna, in graduale diradamento. Nubi sparse nel resto del Paese, più compatte in Puglia e aree limitrofe dove saranno possibili delle piogge. Nel pomeriggio tempo soleggiato al Nord, alta Toscana e nord delle Marche, a parte un po’ di nuvolosità sui rilievi e nel Piemonte occidentale. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto del Centro-Sud, con isolate piogge o temporali nelle aree interne e appenniniche, in Puglia, settori ionici, rilievi delle Isole e nord-est della Sardegna, in attenuazione alla sera. Temperature quasi invariate, con valori massimi sempre nella media o poco oltre. Venti deboli, con moderati rinforzi da est nel basso Ionio e nel canale di Sicilia.

Previsioni meteo per martedì 10 marzo

Al mattino molte nuvole con piogge sparse al Nord-Ovest e, in forma più isolata, nel versante ionico; quota neve intorno ai 1400-1500 metri sulle Alpi occidentali. Nuvolosità variabile nel resto del Paese. Nel pomeriggio piogge e locali rovesci o temporali in Liguria, Emilia, Toscana, Lungo l’Appennino, zone interne della Puglia, Calabria, settori interni e meridionali della Sicilia e rilievi della Sardegna. Fenomeni in attenuazione alla sera, eccetto in prossimità delle coste fra Levante ligure e Toscana. Al Nord temperature minime in rialzo e massime in calo; valori pressoché invariati al Centro-Sud. Ancora un po’ ventilato intorno alle Isole.