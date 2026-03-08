FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 9 marzo con qualche nota instabile: le previsioni

Meteo, 9 marzo con qualche nota instabile: le previsioni

Inizio settimana con tempo variabile e instabilità in aumento a ridosso dei rilievi. Temperature leggermente sopra la norma. Le previsioni meteo del 9-10 marzo
Previsione8 Marzo 2026 - ore 12:52 - Redatto da Meteo.it
Previsione8 Marzo 2026 - ore 12:52 - Redatto da Meteo.it

All’inizio della nuova settimana le condizioni del tempo non presenteranno variazioni significative rispetto a quelle osservate nella giornata di domenica, con ancora un po’ di instabilità pomeridiana nelle zone montuose.

Martedì, oltre ai brevi rovesci pomeridiani nei settori interni del Centro-Sud, è probabile anche il transito di un debole impulso perturbato (perturbazione n.3) sulle regioni settentrionali, che porterà piogge per lo più al Nord-Ovest e in Emilia, con il coinvolgimento anche della Toscana. Successivamente, le giornate saranno caratterizzate ancora da instabilità pomeridiana con rischio di brevi rovesci o temporali per lo più a ridosso dei rilievi e prevalenza di schiarite nelle altre zone. Dal punto di vista termico, la massa d’aria relativamente mite presente sull’Italia continuerà a mantenere le temperature leggermente superiori alla norma in gran parte del Paese.

Previsioni meteo per lunedì 9 marzo

Al mattino cielo poco nuvoloso o velato al Nord-Est, con nebbie fra basso Veneto ed Emilia Romagna, in graduale diradamento. Nubi sparse nel resto del Paese, più compatte in Puglia e aree limitrofe dove saranno possibili delle piogge. Nel pomeriggio tempo soleggiato al Nord, alta Toscana e nord delle Marche, a parte un po’ di nuvolosità sui rilievi e nel Piemonte occidentale. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto del Centro-Sud, con isolate piogge o temporali nelle aree interne e appenniniche, in Puglia, settori ionici, rilievi delle Isole e nord-est della Sardegna, in attenuazione alla sera. Temperature quasi invariate, con valori massimi sempre nella media o poco oltre. Venti deboli, con moderati rinforzi da est nel basso Ionio e nel canale di Sicilia.

Previsioni meteo per martedì 10 marzo

Al mattino molte nuvole con piogge sparse al Nord-Ovest e, in forma più isolata, nel versante ionico; quota neve intorno ai 1400-1500 metri sulle Alpi occidentali. Nuvolosità variabile nel resto del Paese. Nel pomeriggio piogge e locali rovesci o temporali in Liguria, Emilia, Toscana, Lungo l’Appennino, zone interne della Puglia, Calabria, settori interni e meridionali della Sicilia e rilievi della Sardegna. Fenomeni in attenuazione alla sera, eccetto in prossimità delle coste fra Levante ligure e Toscana. Al Nord temperature minime in rialzo e massime in calo; valori pressoché invariati al Centro-Sud. Ancora un po’ ventilato intorno alle Isole.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 8 marzo instabile al Centro-sud: le previsioni
    Previsione8 Marzo 2026

    Meteo, 8 marzo instabile al Centro-sud: le previsioni

    Rovesci e temporali soprattutto nelle ore centrali del giorno. Più sole al Nord. Temperature sopra la norma. Le previsioni meteo dell'8-9 marzo
  • Meteo, 8 marzo con sole al Nord e tempo instabile al Centro-sud
    Previsione8 Marzo 2026

    Meteo, 8 marzo con sole al Nord e tempo instabile al Centro-sud

    Italia divisa tra alta pressione e correnti instabili. Temperature leggermente sopra le medie stagionali. Le previsioni meteo dell'8-9 marzo
  • Meteo, 8 marzo instabile al Centro-sud: le previsioni
    Previsione7 Marzo 2026

    Meteo, 8 marzo instabile al Centro-sud: le previsioni

    Si profila un 8 marzo con tempo soleggiato e qualche nebbia al Nord e instabile invece al Centro-sud con rovesci e temporali. Le previsioni meteo
  • Meteo, 7 marzo instabile al Sud e Isole: le previsioni
    Previsione7 Marzo 2026

    Meteo, 7 marzo instabile al Sud e Isole: le previsioni

    Possibili rovesci e temporali su alcune zone del Sud e della Isole. Più stabile altrove con nebbie al Nord. Le previsioni meteo del 7-8 marzo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da metà settimana alta pressione ma anche qualche fase instabile
Tendenza8 Marzo 2026
Meteo, da metà settimana alta pressione ma anche qualche fase instabile
Tempo molto variabile da metà settimana con instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi. Temperature ancora sopra la norma. La tendenza meteo dall'11 marzo
Meteo, la prossima settimana qualche nota instabile: la tendenza
Tendenza7 Marzo 2026
Meteo, la prossima settimana qualche nota instabile: la tendenza
L'Italia rimane a metà strada tra l'alta pressione e alcune correnti instabili. Temperature ancora sopra le medie. La tendenza meteo dal 10 marzo
Meteo: un po' di instabilità a inizio settimana con clima primaverile
Tendenza6 Marzo 2026
Meteo: un po' di instabilità a inizio settimana con clima primaverile
All'inizio della settimana il tempo sarà instabile perlopiù al Centro-Sud. Nessun colpo di coda dell'inverno: il clima rimane quindi primaverile.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 08 Marzo ore 20:38

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154