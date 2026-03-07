Meteo, 7 marzo instabile al Sud e Isole: le previsioni

L’Italia continuerà a trovarsi sulla linea di confine tra la vasta area di alta pressione che mantiene condizioni di stabilità sull’Europa centro-settentrionale e orientale, e l’area che vede condizioni di tempo perturbato lungo i Paesi atlantici e il Mediterraneo occidentale. Pertanto, si avranno due situazioni meteorologiche molto differenti a seconda della diversa esposizione a uno o all’altro settore del continente. In particolare, nel fine settimana le Isole e parte del Centro-Sud subiranno ancora gli effetti di una perturbazione (la nr.2 del mese) accompagnata da un vortice ciclonico centrato fra le Baleari e la Spagna che tenderà ad attenuarsi gradualmente. Il resto del Paese, invece rimarrà sotto l’influsso dell’alta pressione che garantirà tempo stabile con possibile formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi in Valpadana e lungo l’Adriatico. Contemporaneamente aumenterà l’instabilità con un maggiore rischio di rovesci o temporali soprattutto sui rilievi nelle ore centrali del giorno sulle Isole e nelle aree interne del Centro-Sud, specie domenica. L’instabilità dovrebbe insistere anche all’inizio della prossima settimana, ma con probabile temporanea estensione delle precipitazioni anche su parte del Nord-Ovest martedì. Successivamente, da metà settimana, lo scenario più probabile vede il ripristino dell’alta pressione nel Mediterraneo con una prevalenza di tempo stabile sulle nostre regioni. Dal punto di vista termico, la massa d’aria relativamente mite presente sull’Italia continuerà a mantenere le temperature leggermente superiori alla norma in gran parte del territorio.

Previsioni meteo per sabato 7 marzo

Sabato. Cielo nuvoloso al Sud e sulle isole maggiori, con piogge inizialmente isolate nei settori ionici e nella Sardegna orientale, nel pomeriggio più diffuse e anche a carattere di rovescio o temporale in tutta la Sardegna, Calabria, Basilicata, Appennino campano e Puglia. Qualche pioggia possibile anche su nord Sicilia, bassa Toscana e zone interne di Lazio, Abruzzo e Molise. Tempo stabile nel resto del Paese, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento al Centro-Nord e in Sicilia. Venti di Scirocco in parziale attenuazione su Tirreno, Isole e Ionio. Mari: mossi quelli occidentali e il basso Ionio, calmi o poco mossi gli altri.

Previsioni meteo per domenica 8 marzo

Domenica. Tempo stabile con schiarite ampie al Nord, salvo l’iniziale presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi nella bassa pianura Padana e coste dell’alto Adriatico, in graduale diradamento in mattinata. Molte nuvole al Centro-Sud, ma con schiarite nelle Isole; possibili piogge, anche in forma di rovescio o temporale, tendenti a divenire diffuse nel pomeriggio, su bassa Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, buona parte del Sud, tranne le coste tirreniche, nelle zone interne della Sicilia e nel nord della Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli, con locali rinforzi intorno alle Isole dove i mari resteranno mossi.