  Meteo, oggi, venerdì 6 marzo, piogge intense nelle Isole

Meteo, oggi, venerdì 6 marzo, piogge intense nelle Isole

Fase di instabilità sulle Isole maggiori e in Calabria determinata dalla perturbazione n. 2 di marzo. Venti anche forti di Scirocco con mari molto mossi
6 Marzo 2026
6 Marzo 2026

L’area di alta pressione ben salda su gran parte dell’Europa insisterà per diversi giorni ancora, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica. Le perturbazioni atlantiche, quindi, saranno costrette a muoversi verso latitudini molto settentrionali, senza riuscire a raggiungere il continente.

Anche gran parte dell’Italia è sotto l’influsso di questo vasto anticiclone, ma la presenza di un vortice ciclonico posizionato sul Mediterraneo occidentale e la perturbazione ad esso associata (la numero 2 di marzo) sta dando luogo ad una fase di instabilità sulle nostre due Isole maggiori e in Calabria.

Nel fine settimana la perturbazione si indebolirà e sul Mediterraneo centrale la pressione atmosferica sarà relativamente alta. Tuttavia, infiltrazioni in quota di aria instabile saranno responsabili dello sviluppo, specie a metà giornata, di alcuni rovesci di pioggia: domani, sabato 7 marzo essenzialmente su Isole maggiori ed estremo Sud (Calabria e Basilicata), domenica 8 invece l’instabilità coinvolgerà molte zone interne del Centro-Sud, Salento, la fascia costiera ionica e la Puglia meridionale. Tempo più stabile e soleggiato al Nord ma con ancora la presenza di nubi basse e nebbie in Pianura Padana, coste adriatiche, estese fin verso le Marche e l’Abruzzo.

Dal punto di vista termico la massa d’aria sull’Italia resterà relativamente mite, con temperature leggermente superiori alla norma. L’instabilità potrebbe insistere anche nei primi giorni della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 6 marzo

Inizio di giornata con la presenza di nubi basse anche compatte, foschie e locali nebbie in Pianura Padana, coste del medio e alto Adriatico fino alla Puglia. Soleggiato sulle Alpi centro-orientali, nord della Lombardia e in Friuli. Maltempo con piogge diffuse in Sardegna; piogge in arrivo in mattinata sulla Sicilia, nel pomeriggio anche sulla Calabria meridionale. Durante il pomeriggio migliora con parziali schiarite in val padana e regioni adriatiche; nuvole in arrivo in Liguria e lungo i versanti tirrenici.

Temperature massime in calo in Sardegna e Sicilia, senza grandi variazioni altrove; valori fino a 17-18 gradi. Venti moderati o tesi di Scirocco intorno alla Sicilia, sulla Sardegna e nel Tirreno con mari mossi o molto mossi. Venti in prevalenza deboli altrove. Calmi o poco mossi l’Adriatico e lo Ionio settentrionale.

Previsioni meteo per sabato 7 marzo

Giornata per lo più nuvolosa su Isole maggiori e regioni meridionali. Piogge sparse, localmente sotto forma di rovesci, in Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata; fenomeni più diffusi e insistenti in Sardegna dove non sono esclusi locali temporali. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Centro-Nord, salvo la presenza al mattino di nebbie e strati nuvolosi bassi in Valpadana, coste dell’Emilia Romagna, Marche e Abruzzo in successivo diradamento nelle ore centrali del giorno.

Temperature senza variazioni di rilievo, sempre oltre la media stagionale con punte di 17-19 gradi. Venti moderati di Scirocco su Tirreno, Ionio meridionale e Canale di Sicilia; deboli o molto deboli altrove. Mari: mossi lo Ionio meridionale e i mari di ponente, eccetto il Tirreno sud-orientale e il Ligure orientale. Poco mossi o calmi l’Adriatico e lo Ionio settentrionale.

Venerdì 06 Marzo

