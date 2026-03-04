FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo

Atmosfera instabile su Isole ed estremo Sud, nel resto del Paese prevarrà il sole con temperature miti. Nebbie al Nord. La tendenza meteo
Tendenza4 Marzo 2026 - ore 12:28 - Redatto da Meteo.it

L’imponente area di alta pressione presente sull’Europa continuerà a rimanere ben salda nel comparto centro-orientale del continente, contribuendo a mantenere attiva la situazione di blocco della circolazione atmosferica durante il fine settimana e per buona parte della prossima. Anche l’Italia, restando sotto l’influenza dell’anticiclone, vedrà prevalenti condizioni di tempo stabile e a tratti nebbioso, anche se non mancheranno dei passaggi di deboli sistemi nuvolosi accompagnati da poche precipitazioni, meno probabili al Nord-Est. In tutta questa fase la massa d’aria relativamente mite presente sulle nostre regioni manterrà le temperature su livelli oltre la norma. I dati attuali indicano un probabile cambiamento della situazione nel successivo fine settimana, con il cedimento dell’alta pressione e l’arrivo di una perturbazione ben strutturata. Scenario che, naturalmente, dovrà essere monitorato coi prossimi aggiornamenti.

Tendenza meteo weekend: instabile su Isole ed estremo Sud

Più in dettaglio, sabato 7 nuvole e precipitazioni interesseranno le isole maggiori e la Calabria, con possibili rovesci o temporali in Sardegna e nelle aree interne della Sicilia e fenomeni più sporadici in Calabria. Nel resto d’Italia tempo stabile e soleggiato, ma con possibile formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi in Valpadana e lungo l’Adriatico, in diradamento nelle ore centrali del giorno. Alla sera nubi in aumento nel versante tirrenico della penisola. Temperature senza grosse variazioni, sempre oltre la media in gran part del Paese.

Domenica 8 annuvolamenti più diffusi all’estremo Nord-Ovest e al Centro-Sud, con qualche pioggia o rovescio nel corso della giornata in Liguria, Toscana, lungo l’Appennino e nelle zone interne del Sud e delle Isole. Schiarite più ampie fra Lombardia e Nord-Est, ma di nuovo con probabile formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi in pianura e nell’alto Adriatico. Temperature stazionarie o in leggera flessione. Nuovo rinforzo dello Scirocco su Sardegna e Canale di Sicilia.

