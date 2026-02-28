FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo pegg...

Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza

Nei primi giorni di marzo l'anticiclone si indebolisce, con rinforzo dello Scirocco intorno alle Isole e possibile peggioramento da giovedì 5.
Tendenza28 Febbraio 2026 - ore 12:12 - Redatto da Meteo.it
Tendenza28 Febbraio 2026 - ore 12:12 - Redatto da Meteo.it

Nella parte centrale della settimana su gran parte dell’Europa centro-meridionale e orientale prevarrà un vasto campo di alta pressione, capace di assicurare prevalenti condizioni di stabilità atmosferica e cieli spesso sgombri da nubi significative. Il flusso atlantico, dunque, sarà ancora ostacolato nel suo naturale moto verso est e costretto a piegare verso la Penisola iberica e l’Africa nord-occidentale dove tenderà ad isolarsi una circolazione ciclonica la quale, molto lentamente, tenterà di avanzare verso le Isole maggiori, riuscendovi solo in parte.

Lo scenario appena descritto, a partire da martedì 3 marzo, porterà ad un progressivo rinforzo del flusso umido sciroccale tra la Sardegna e la Sicilia e al passaggio più frequente di alcuni banchi nuvolosi su gran parte dell’Italia, ma senza precipitazioni di rilievo fino a giovedì 5.

Un temporaneo peggioramento del tempo sulle Isole potrebbe concretizzarsi nella giornata di venerdì 6, coinvolte dalla perturbazione associata alla depressione tra Spagna e Marocco (la n.2 del mese), con precipitazioni più significative, che potrebbero marginalmente coinvolgere Campania, Calabria e Sicilia tra venerdì sera e sabato 7. Si tratta, ovviamente, di un’evoluzione al momento scarsamente predicibile, da seguire ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

Primi giorni di marzo ancora piuttosto stabili e miti, ma nella seconda parte di settimana potrebbe esserci una svolta: la tendenza meteo

Entrando un po’ più nel dettaglio, nella giornata di martedì da segnalare una nuvolosità molto variabile sulla maggior parte delle regioni, a tratti più densa ed estesa su quelle centrali e sulla Sardegna, ma con tempo asciutto. Zone di sereno più ampie e durature nel settore alpino, al Sud e sulla Sicilia. Tra la notte e il mattino possibilità di nebbie o nubi basse lungo il corso del Po, sull’Emilia Romagna e sul basso Veneto, in successivo dissolvimento.

Mercoledì 4 tempo buono al Nord (salvo nebbie o nubi basse all’alba tra la val padana meridionale e le coste adriatiche), nuvolosità passeggera poco densa al Centro-Sud e sulle Isole. Nel frattempo si assisterà ad un marcato rinforzo dello Scirocco intorno alle Isole maggiori, con raffiche fino a 60-70 Km/h.

Le temperature si manterranno primaverili e superiori alla norma almeno fino a venerdì, in qualche caso anche di 6-8 gradi, con valori da mese di aprile inoltrato. A seguire, si potrebbe profilare un raffreddamento anche importante, per l’afflusso di correnti più fredde da est: ma, anche in questo caso, siamo di fronte ad una tendenza a lungo termine ancora tutta da verificare.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove
    Tendenza27 Febbraio 2026

    Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove

    La tendenza meteo per i primi giorni di marzo vede un anticiclone meno robusto sull'Italia dove transiteranno alcuni deboli sistemi nuvolosi.
  • Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
    Tendenza26 Febbraio 2026

    Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza

    La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
  • Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
    Tendenza25 Febbraio 2026

    Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza

    Alta pressione ancora protagonista ma con molte nebbie e nuvolosità in transito. Temperature sopra le medie e clima mite. La tendenza meteo del weekend
  • Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
    Tendenza24 Febbraio 2026

    Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza

    Temperature ancora sopra la norma in molte zone con maggiore nuvolosità nel weekend che segnerà l'avvio di marzo. La tendenza meteo dal 27 febbraio
Ultime newsVedi tutte
Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove
Tendenza27 Febbraio 2026
Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove
La tendenza meteo per i primi giorni di marzo vede un anticiclone meno robusto sull'Italia dove transiteranno alcuni deboli sistemi nuvolosi.
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
Tendenza26 Febbraio 2026
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Tendenza25 Febbraio 2026
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Alta pressione ancora protagonista ma con molte nebbie e nuvolosità in transito. Temperature sopra le medie e clima mite. La tendenza meteo del weekend
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 28 Febbraio ore 15:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154