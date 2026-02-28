Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza

Nella parte centrale della settimana su gran parte dell’Europa centro-meridionale e orientale prevarrà un vasto campo di alta pressione, capace di assicurare prevalenti condizioni di stabilità atmosferica e cieli spesso sgombri da nubi significative. Il flusso atlantico, dunque, sarà ancora ostacolato nel suo naturale moto verso est e costretto a piegare verso la Penisola iberica e l’Africa nord-occidentale dove tenderà ad isolarsi una circolazione ciclonica la quale, molto lentamente, tenterà di avanzare verso le Isole maggiori, riuscendovi solo in parte.

Lo scenario appena descritto, a partire da martedì 3 marzo, porterà ad un progressivo rinforzo del flusso umido sciroccale tra la Sardegna e la Sicilia e al passaggio più frequente di alcuni banchi nuvolosi su gran parte dell’Italia, ma senza precipitazioni di rilievo fino a giovedì 5.

Un temporaneo peggioramento del tempo sulle Isole potrebbe concretizzarsi nella giornata di venerdì 6, coinvolte dalla perturbazione associata alla depressione tra Spagna e Marocco (la n.2 del mese), con precipitazioni più significative, che potrebbero marginalmente coinvolgere Campania, Calabria e Sicilia tra venerdì sera e sabato 7. Si tratta, ovviamente, di un’evoluzione al momento scarsamente predicibile, da seguire ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

Primi giorni di marzo ancora piuttosto stabili e miti, ma nella seconda parte di settimana potrebbe esserci una svolta: la tendenza meteo

Entrando un po’ più nel dettaglio, nella giornata di martedì da segnalare una nuvolosità molto variabile sulla maggior parte delle regioni, a tratti più densa ed estesa su quelle centrali e sulla Sardegna, ma con tempo asciutto. Zone di sereno più ampie e durature nel settore alpino, al Sud e sulla Sicilia. Tra la notte e il mattino possibilità di nebbie o nubi basse lungo il corso del Po, sull’Emilia Romagna e sul basso Veneto, in successivo dissolvimento.

Mercoledì 4 tempo buono al Nord (salvo nebbie o nubi basse all’alba tra la val padana meridionale e le coste adriatiche), nuvolosità passeggera poco densa al Centro-Sud e sulle Isole. Nel frattempo si assisterà ad un marcato rinforzo dello Scirocco intorno alle Isole maggiori, con raffiche fino a 60-70 Km/h.

Le temperature si manterranno primaverili e superiori alla norma almeno fino a venerdì, in qualche caso anche di 6-8 gradi, con valori da mese di aprile inoltrato. A seguire, si potrebbe profilare un raffreddamento anche importante, per l’afflusso di correnti più fredde da est: ma, anche in questo caso, siamo di fronte ad una tendenza a lungo termine ancora tutta da verificare.