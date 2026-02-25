Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza

Nel comparto euro-mediterraneo continuerà a dominare l’alta pressione, ma con tendenza a un indebolimento nei settori occidentali. In tal modo, fra il weekend e la prima parte della prossima settimana alcuni ammassi nuvolosi riusciranno a raggiungere il Mediterraneo occidentale e l’Italia, accompagnati, comunque, da poche precipitazioni: stando alle attuali proiezioni, alcune piogge potrebbero interessare le regioni settentrionali solo fra lunedì e martedì, associate anche a un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente. Per il resto, continueranno a prevalere condizioni di stabilità caratterizzate dalla formazione di strati nuvolosi bassi e anche delle nebbie su pianure, valli e diversi tratti costieri, in un contesto di clima relativamente mite soprattutto nelle aree meno interessate da nubi e nebbie.

Tendenza meteo: weekend con nubi in transito e clima mite



Sabato 28 saranno presenti strati nuvolosi bassi e nebbie in pianura Padana, nell’alto Adriatico, nelle valli e lungo molti tratti costieri del Centro-Sud, solo in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Nel resto del Paese il tempo sarà più soleggiato, con tendenza al transito di nuvolosità ad alta quota. Temperature senza grosse variazioni, sempre relativamente miti, eccetto nelle aree più nebbiose o nuvolose.

Domenica 1° marzo la situazione sarà molto simile al giorno precedente, salvo una nuvolosità più persistente e tendente ad aumentare nella seconda parte del giorno al Nord, in Toscana e in Sardegna, ma sempre associata a scarso rischio di precipitazioni. In questo contesto le temperature subiranno una lieve flessione nei valori massimi, specie al Nord.