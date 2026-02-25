FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 26-27 febbraio con stabilità, nebbie e temperature sopra la norma

Prosegue la fase di tempo stabile sull'Italia per la presenza dell'alta pressione. Peggiora la qualità dell'aria nelle aree urbane. Le previsioni meteo del 26-27 febbraio
Previsione25 Febbraio 2026 - ore 12:33 - Redatto da Meteo.it
L’alta pressione resta protagonista sull’Italia, garantendo ancora giornate di tempo stabile, senza precipitazioni, con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi soprattutto al Centro-Nord, temperature in generale sopra le medie stagionali, e, purtroppo anche un peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane. Nel corso del fine settimana però l’anticiclone tenderà a indebolirsi a partire dal Mediterraneo occidentale, consentendo l’avvicinamento delle perturbazioni atlantiche al nostro Paese, ma senza l’arrivo della loro parte più attiva; gli afflussi di masse d’aria umida da sud però saranno in grado di determinare un aumento della copertura nuvolosa in alcune regioni già da domenica; tra lunedì e martedì le attuali proiezioni indicano la possibilità di precipitazioni sulle regioni settentrionali. Questa tendenza dovrà essere confermata con i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per giovedì 26 febbraio

Alta pressione e stabilità atmosferica anche in questa giornata, con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi compatti in molte aree di pianura e nelle valli del Centro-Nord e sulle coste tirreniche del Centro, in diradamento nelle ore centrali del giorno, eccetto lungo le coste dell’alto Adriatico dove saranno più persistenti; ampie schiarite nel resto d’Italia. In serata le nebbie torneranno a formarsi anche in Emilia, basso Veneto e poi nella notte in gran parte del Centro-Nord, fino alle coste della Campania. Temperature minime in calo al Nord; poche variazioni nelle massime, con valori oltre la media, tranne nelle aree più nebbiose. Venti per lo più deboli e mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per venerdì 27 febbraio

Inizio di giornata con cieli grigi e nebbiosi nelle zone di pianura e costiere del Nord, nelle valli del Centro, sul medio Adriatico e sui litorali tirrenici fino alla Campania. Soleggiato su Alpi, Appennino centrale e gran parte del Sud. Nel pomeriggio schiarite anche su pianura piemontese e lombarda; nubi e nebbie in parziale diradamento al Centro; ancora molto nuvoloso o nebbioso in Veneto ed Emilia Romagna e tra Liguria e alta Toscana. Temperature in calo nelle aree con nubi e foschie più persistenti. Venti deboli.

Mercoledì 25 Febbraio ore 13:04

