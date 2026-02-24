Meteo, fase stabile con clima mite fino a 20 gradi: le previsioni

Anche gli ultimi dati disponibili continuano a confermare la persistenza della struttura di alta pressione sull’area mediterranea e sull’Europa meridionale, ma con tendenza ad estendersi temporaneamente verso l’Europa centrale e il Baltico dove, fino a giovedì, formerà un muro invalicabile nei confronti delle perturbazioni atlantiche. In tal modo, sull’Italia persisteranno condizioni di tempo stabile e asciutto, caratterizzato dalla presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi per lo più su pianure e valli del Centro-Nord e nel settore ligure e tirrenico. Tutto ciò accompagnato da temperature in generale sopra le medie stagionali, con massime diurne da inizio primavera, e purtroppo anche da un progressivo peggioramento della qualità dell’aria. Venerdì l’anticiclone resterà ancora saldo sull’Italia, dove la situazione non subirà cambiamenti rilevanti. Sul centro Europa, invece, la struttura si indebolirà per l’arrivo di una modesta perturbazione che sabato, con la sua parte più sfilacciata e debole, dovrebbe riuscire a lambire anche le nostre regioni, ma con fenomeni che, stando alle proiezioni attuali, sembrerebbero molto scarsi. Nei primi giorni di marzo l’alta pressione dovrebbe rinforzarsi sull’Europa dell’est consentendo l’avvicinamento delle perturbazioni atlantiche alle nostre regioni, ma senza interessarle direttamente con la loro parte più attiva. Pertanto, a causa anche degli afflussi di masse d’aria umida da sud, favoriti da questa configurazione della circolazione atmosferica, le giornate dovrebbero vedere un aumento della copertura nuvolosa accompagnata, però, da poche precipitazioni e, comunque, sempre in un contesto di temperature relativamente miti. Questa tendenza dovrà essere confermata con i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per martedì 24 febbraio

Tempo in generale stabile, ma con la presenza di nebbie diffuse e strati nuvolosi bassi sulla pianura Padana centro-orientale, alto Adriatico, settore ligure e tirrenico, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno e in nuova formazione dalla sera. Nel resto del Paese tempo più soleggiato, a parte un po’ di nuvole in Alto Adige con qualche nevicata nei settori di confine e iniziale presenza di nebbie nel Salento. Temperature massime sempre oltre la media eccetto nelle aree più nebbiose; possibili punte ancora vicine ai 20 gradi o leggermente oltre al Nord-Ovest e al Centro-Sud. Venti in prevalenza deboli, salvo qualche rinforzo da ovest intorno alle Isole.

Previsioni meteo per mercoledì 25 febbraio

Altra giornata stabile, con ancora molte nebbie e strati nuvolosi bassi in pianura fra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto, Marche, Toscana, Umbria e Lazio, in graduale diradamento nel pomeriggio, ma in nuova formazione dalla tarda sera. Maggiori schiarite nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in crescita al Nord-Est, con poche variazioni nel resto d’Italia; valori sempre relativamente miti, con picchi intorno ai 20 gradi al Centro-Sud. Venti di debole intensità.