Meteo 23 febbraio: anticiclone e clima primaverile da Nord a Sud! Le previsioni

Fino a venerdì 27 la struttura di alta pressione, già in consolidamento sul Mediterraneo e l’Europa meridionale, garantirà condizioni di tempo stabile e asciutto sull’Italia dove, tuttavia, crescerà la probabilità di formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi su pianure, valli e lungo diversi tratti costieri, senza contare anche il conseguente peggioramento della qualità dell’aria per il progressivo accumulo di sostanze inquinanti. Questa situazione sarà anche caratterizzata da temperature per lo più oltre la norma a causa dei concomitanti afflussi di masse di aria relativamente mite.

In tali condizioni le perturbazioni atlantiche saranno costrette ad aggirare l’ostacolo andando a transitare più a nord, inizialmente, fino a martedì 24, sull’Europa centrale interessando marginalmente l’arco alpino; a metà settimana fin sui Paesi nordici, dato che il promontorio anticiclonico tenderà ad espandersi temporaneamente anche verso il Centro Europa e il Mar Baltico.

Nell’ultima parte della settimana l’anticiclone dovrebbe indebolirsi sul suo bordo settentrionale e occidentale, consentendo l’avvicinamento di alcuni impulsi perturbati alle nostre regioni, dove il tempo potrebbe subire un peggioramento. In realtà questa tendenza è ancora affetta da un ampio margine di incertezza, pertanto è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti per poter stabilire quale potrà essere effettivamente lo scenario più probabile.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 23 febbraio)

Tempo stabile, ma con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi in Valpadana, alto Adriatico, settore ligure e tirrenico, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno e in nuova formazione nella successiva notte. Qualche nuvola in più anche nel settore alpino orientale. Non si escludono sporadiche deboli piogge o pioviggini fra Liguria e alta Toscana.

Temperature massime in ulteriore aumento al Sud e sulle Isole, con poche variazioni altrove: valori in generale al di sopra della norma. Un po’ ventilato per venti occidentali sulle Isole. Ancora localmente mossi i mari occidentali e meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 24 febbraio

Giornata ancora stabile, con nebbie e strati nuvolosi bassi su pianura Padana centro-orientale, alto Adriatico, Liguria, regioni tirreniche e zone interne del Centro, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno e di ritorno nella successiva notte. Nuvoloso anche nelle Alpi orientali con possibili nevicate a quote alte soprattutto nelle zone di confine. Nel resto del Paese tempo più soleggiato.

Temperature massime sopra la media e in ulteriore rialzo al Nord-Ovest e in Sardegna; valori ingenerale dai 15 ai 20 gradi, solo un poco più contenuti nelle aree maggiormente interessate da nebbie e copertura nuvolosa. Venti in prevalenza deboli. Localmente mossi i mari a ovest delle isole maggiori.