Meteo: Anticiclone delle Azzorre e clima da inizio primavera lunedì 23!

Dopo un lungo periodo segnato dall’incessante flusso perturbato atlantico verso il Mediterraneo e l’Italia, si apre una fase caratterizzata dal dominio anticiclonico, così come non si vedeva dallo scorso dicembre. L’Anticiclone delle Azzorre, già in espansione nel weekend, consoliderà la propria presenza all’inizio della prossima settimana contribuendo a mantenere a distanza le perturbazioni che saranno costrette a dirigersi verso i Paesi dell’Europa centro-settentrionale e orientale. Sulle nostre regioni, quindi, prevarranno condizioni di stabilità, ma con probabile formazione di nebbie ed estesi banchi di nubi basse su pianure e valli e a ridosso delle coste liguri, tirreniche e adriatiche.

La struttura anticiclonica sarà accompagnata dall’arrivo di una massa d’aria molto mite che favorirà un rialzo generalizzato delle temperature su valori superiori alle medie stagionali, da inizio primavera. A metà settimana i modelli indicano da una parte un indebolimento dell’alta pressione sull’Europa occidentale, dall’altra la sua contemporanea persistenza sul Mediterraneo Centrale, che di conseguenza assumerà una componente nord africana.

Inizialmente sull’Italia non cambierà quasi nulla, a parte un probabile ulteriore incremento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud. Verso il successivo weekend (28 febbraio-1 marzo), invece, sembra possibile l’avvicinamento delle parti marginali delle perturbazioni in transito sui Paesi occidentali, che daranno luogo a una copertura nuvolosa compatta con qualche pioggia sulle regioni settentrionali, specie al Nord-Ovest.

Anticiclone delle Azzorre a inizio settimana con tempo stabile e clima mite almeno fino a mercoledì 25: la tendenza meteo

Più nel dettaglio, lunedì 23 sarà una giornata stabile con possibile formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi in Pianura Padana e nelle valli del Centro, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Strati di nubi basse anche a ridosso dell’arco ligure e delle regioni tirreniche dalla Toscana fino alla Calabria; non si escludono locali pioviggini fra Levante ligure e alta Toscana. Per il resto ampie schiarite e solo qualche velatura passeggera. Temperature in aumento, specie le minime; valori massimi pomeridiani per lo più sopra la media con punte di 13-14 gradi al Nord e 15-19 gradi al Centro-Sud. Leggermente ventilato al Sud e sulle Isole.

Martedì 24 e mercoledì 25 saranno due giornate molto simili a lunedì, ma probabilmente con nebbie e strati nuvolosi bassi più diffusi su pianure, valli e litorali, e temperature in ulteriore leggera crescita.