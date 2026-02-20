FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: nel weekend arriva l'Anticiclone delle Azzorre! Al via fas...

Meteo: nel weekend arriva l'Anticiclone delle Azzorre! Al via fase stabile e mite

Nel weekend del 21-22 febbraio, soprattutto da domenica, rimonta l'alta pressione sull'Italia dove finalmente avrà fine il lungo periodo povioso.
Previsione20 Febbraio 2026 - ore 12:43 - Redatto da Meteo.it
La tempesta Pedro esaurisce i suoi effetti sull’Italia nel corso della giornata odierna (20 febbraio) tra il medio Adriatico, il Sud e la Sicilia. La perturbazione ad essa associata, responsabile di molte piogge, nevicate abbondanti sulle Alpi, venti fino a tempestosi e conseguenti diffuse criticità, chiude il periodo lunghissimo ed eccezionalmente piovoso che da metà gennaio tiene sotto scacco il nostro Paese, con il passaggio di ben 20 perturbazioni (più di una ogni due giorni).

Adesso si apre una fase nuova, con un cambio radicale della circolazione atmosferica sull’Europa centro meridionale, verso la quale tornerà ad espandersi l’alta pressione di matrice sub-tropicale. In questo modo il
flusso perturbato atlantico sarà costretto a deviare verso latitudini più settentrionali, favorendo alcuni giorni di calma meteorologica sull’Italia, senza piogge e nevicate e con temperature primaverili, ben oltre la norma.

La prossima perturbazione, infatti, potrebbe arrivare sul finale del mese, tra il 27 e il 28 febbraio, ma si tratta ovviamente di una tendenza a lungo termine ancora incerta. Nel frattempo, a causa degli ultimi significativi apporti di neve fresca, del vento da nord ancora sostenuto (ma in attenuazione nel corso del weekend) e del rialzo delle temperature, resta elevato il pericolo valanghe in tutto l’arco alpino (da moderato a forte): si invita quindi alla massima prudenza e a consultare i bollettini emessi dagli enti preposti.

Le previsioni meteo per sabato 21 febbraio

Sulle regioni del Centro-Nord, su Campania e Sardegna tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nuvolosità passeggera in transito tra il Nord-Est e il Centro. Addensamenti più consistenti lungo la barriera alpina, con alcune nevicate lungo i settori di confine di Valle d’Aosta, Ossola, Lombardia e in Alto Adige oltre 1000-1300 metri circa. Nuvolosità variabile nel resto del Sud e in Sicilia, con residue piogge nel nordest dell’isola e sulla bassa Calabria.

Temperature minime per lo più in diminuzione, ma generalmente sopra lo zero. Massime in temporanea diminuzione al Nord-Ovest (dove cessano i venti di Föhn), in ulteriore lieve calo al Sud e sulla Sicilia. Venti in attenuazione, da moderati a forti di Maestrale o Tramontana al Centro-Sud, sulle Isole e sui mari prospicienti, che risulteranno mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 22 febbraio

Ulteriore miglioramento del tempo al Sud e sulla Sicilia, salvo qualche annuvolamento residuo in mattinata tra Irpinia, Puglia e Basilicata e sulla Sicilia tirrenica. Per il resto, tempo in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare il passaggio di nuvolosità innocua a quote medio-alte sulle regioni del Centro-Nord e un addensamento di nubi basse sulla Liguria di ponente. All’alba non si escludono foschie dense e locali banchi di nebbia lungo il corso del Po.

Temperature per lo più in rialzo, massime diffusamente intorno ai 15-17 gradi, con picchi di 20 gradi su Toscana, Lazio e Sardegna. Venti in ulteriore attenuazione, localmente ancora forti all’estremo Sud e sui mari prospicienti, che resteranno mossi o molto mossi.

