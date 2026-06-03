Meteo, dal weekend possibile ritorno dell'Anticiclone Africano

Le ultime proiezioni suggerirebbero tra la fine della settimana e la prossima un nuovo consolidamento dell’alta pressione nell’area mediterranea centro-occidentale associata anche ad afflussi di aria più calda di origine subtropicale. Per il Centro-Sud si tratterebbe di un ritorno a prevalenti condizioni di stabilità e a temperature diffusamente oltre la norma. Il Nord si posizionerebbe invece al bordo dell’anticiclone e fino a metà della prossima settimana potrebbe ancora risentire degli effetti più o meno marginali dei sistemi nuvolosi in transito sull’Europa centrale. Qui le temperature potranno avere inizialmente un andamento più altalenante dettato dalle eventuali fasi instabili ma in un contesto di valori comunque leggermente sopra le medie.

Nella seconda parte della settimana (da giovedì 11) l’alta pressione potrebbe inglobare in modo più deciso anche le regioni settentrionali con tempo anche qui più stabile e caldo. Vediamo quindi quali sono le attuali indicazioni per il fine settimana che comunque presentano ancora margini di incertezza e andranno verificate nei prossimi aggiornamenti.



Sabato 6 giugno dovrebbe essere una giornata stabile e soleggiata al Centro-Sud, specie nelle aree costiere e nelle Isole dove potranno al più transitare delle velature passeggere; nelle zone interne e montuose peninsulari potrà svilupparsi in giornata della nuvolosità cumuliforme ma con fenomeni solo occasionali lungo l’Appennino e in Puglia. Il Nord potrebbe invece sentire l’influenza di un sistema nuvoloso in transito oltralpe con una nuvolosità irregolare e variabile, più frequente e densa ed associata al rischio di isolati e brevi rovesci su Piemonte, Lombardia e Alpi centro-orientali. Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest e sul Sud peninsulare; valori in generale attorno ai 24-27 gradi delle regioni settentrionali, tra 25 e punte intorno ai 30 gradi al Centro-Sud. Venti localmente moderati sui mari di ponente che saranno da poco mossi a mossi; altrove ventilazione scarsa e mari poco mossi.



Domenica 7 l’alta pressione dovrebbe rinforzare temporaneamente anche al Nord con schiarite anche ampie su pianure e coste e cumuli in montagna ma con fenomeni scarsi o del tutto assenti. Al Centro-Sud solo velature passeggere e cumuli pomeridiani attorno ai monti ancora più modesti e innocui. Le temperature saranno in generale aumento, eccetto sulla Sicilia, e ovunque dal sapore decisamente estivo con valori di 2-3 gradi sopra le medie un po’ dappertutto. Venti in prevalenza deboli ad eccezione di un moderato Maestrale sul basso Adriatico e in Puglia.



Nei primi giorni della prossima settimana nessun cambiamento di rilievo sarebbe atteso al Centro-Sud con diffusa stabilità anticiclonica ed al più occasionali rovesci di calore martedì in Appennino. Il Nord invece potrebbe essere lambito da un paio di passaggi nuvolosi con incremento dell’instabilità e conseguente rischio di rovesci o temporali principalmente lungo le Alpi e, in forma più saltuaria, anche sulle pianure del Piemonte, della Lombardia e del Triveneto. Per dettagli più attendibili si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.