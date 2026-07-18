Meteo: domenica 19 temporali al Nord e caldo in attenuazione! Ancora picchi estremi al Sud e Isole

In questo fine settimana l’anticiclone resta ben saldo nel Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale, dove il caldo si mantiene su livelli eccezionalmente alti, mentre parte delle nostre regioni settentrionali sono lambite da correnti più fresche, responsabili di condizioni di instabilità con sviluppo di temporali, in particolare previsti nella giornata di domenica 19 sulle Alpi orientali, in Triveneto e in Emilia.

L’atteso calo termico, dopo la lunga e anomala fase di temperature eccezionalmente superiori alla media e che ha visto stabilire anche record (per esempio i 45,2 °C registrati a Cagliari venerdì 17), è confermato per l’inizio della settimana a partire dal Nord e dal medio versante adriatico.

Poi, tra mercoledì 22 e giovedì 23, anche nel resto della Penisola si attenuerà la calura intensa. Nella seconda parte della settimana le regioni più direttamente investite dai venti freschi saranno quelle settentrionali e adriatiche, dove le temperature potranno scendere temporaneamente al di sotto della media.

Le previsioni meteo per domenica 19 luglio

Tra le ore notturne e il primo mattino rovesci e temporali isolati tra Veneto ed Emilia, in rapido esaurimento; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, in serata in spostamento sul Veneto e in Emilia e nella notte fino alla Lombardia e alla Romagna. Tempo soleggiato con soltanto nubi sui rilievi nel resto del Paese.

Temperature massime in contenuto calo al Nord; valori ancora estremi al Centro-Sud, compresi tra 33 e 40 gradi. Venti deboli, a parte dei rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure e di Foehn sulle Alpi occidentali.

Le previsioni meteo per lunedì 20 luglio

Inizio di giornata con nuvolosità sparsa al Nord e sul medio Adriatico, tranne coste liguri e Alto Adige; temporali isolati in Emilia Romagna, in generale sereno nel resto del Paese. Tra pomeriggio e sera probabile sviluppo di qualche temporale sparso sui rilievi del Nord-Est, sulle Prealpi lombarde e nell’Appennino settentrionale e meridionale.

Temperature massime in contenuto calo al Nord e nelle regioni del versante adriatico; punte ancora prossime ai 40 gradi o poco oltre nelle Isole maggiori.