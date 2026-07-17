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Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco dove

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede forti temporali in arrivo e fine del caldo estremo ovunque tra 21 e 22 luglio.
Tendenza17 Luglio 2026 - ore 12:56 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza17 Luglio 2026 - ore 12:56 - Redatto da Redazione Meteo.it

La nuova settimana vedrà chiudersi la lunga fase di caldo intenso che ha caratterizzato gli ultimi dieci giorni, dapprima al Nord e sul medio Adriatico, poi entro mercoledì 22 anche nel resto del Paese, salvo ancora dei picchi massimi oltre la norma sulle isole maggiori. Le correnti settentrionali, responsabili di questo cambio di scenario, trasporteranno masse d’aria di origine nord atlantica diretta verso l’Europa centro-orientale e i Balcani.

Di conseguenza, le regioni colpite più direttamente dai venti freschi saranno quelle settentrionali e adriatiche dove, da metà settimana, le temperature potranno scendere anche al di sotto della media, con valori massimi intorno ai 24-25 gradi, in particolare sul medio e alto Adriatico. Questo significa che il crollo termico potrà arrivare anche a 10-12 gradi in meno rispetto alla situazione attuale

Nel frattempo, fra lunedì 20 e martedì 21, prima della definitiva rinfrescata, la calura continuerà a creare disagi e a far registrare punte di 35-40 gradi sul versante tirrenico e al Meridione, con picchi anche più elevati nelle Isole. Pertanto, a meno di poco probabili stravolgimenti della circolazione atmosferica, questa terza ondata di calore, cominciata il giorno 8, alla fine avrà una durata complessiva di due settimane, all’incirca come quella precedente.

All’interno del flusso nord-occidentale si muoveranno alcuni impulsi instabili che interesseranno più frequentemente le Alpi, il Nord-Est e il settore adriatico. Le ultime proiezioni modellistiche indicano in particolare due impulsi più significativi e intensi: il primo in transito tra martedì e mercoledì, il secondo tra giovedì 23 e venerdì 24. Il loro passaggio determinerà una fase di forti rovesci e temporali innescati dal marcato contrasto termico fra l’aria fresca in discesa da nord e il caldo umido preesistente, con probabili fenomeni estremi e conseguenti criticità.

A inizio settimana caldo ancora molto intenso al Sud e nelle Isole, in arrivo numerosi temporali al Nord: la tendenza meteo

Lunedì 20 nuvolosità variabile al Nord con qualche isolato rovescio o temporale inizialmente sulla pianura Padana centro-orientale, nel pomeriggio soprattutto sui rilievi. Tempo in prevalenza soleggiato altrove, a parte un aumento della nuvolosità lungo l’Appennino e in parte anche sulle coste adriatiche, ma con scarso rischio di precipitazioni. Alla sera peggiora decisamente al Nord-Est e sulla Lombardia orientale con l’arrivo di rovesci e temporali localmente intensi.

Temperature massime in calo al Nord e sul medio Adriatico con valori intorno alla media; quasi stazionarie e ancora molto elevate altrove, con valori dai 33 ai 38 gradi e punte di 39-43 gradi nelle zone interne del Sud e delle Isole.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio ore 16:07

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