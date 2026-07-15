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Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termico

A partire dal 19 luglio si interromperà la lunga e intensa ondata di caldo afoso sull'Italia per l'arrivo di correnti relativamente più fresche e instabili. La tendenza meteo
Tendenza15 Luglio 2026 - ore 12:20 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza15 Luglio 2026 - ore 12:20 - Redatto da Redazione Meteo.it

Nel fine settimana l’Anticiclone Nordafricano comincerà a indebolirsi in corrispondenza del Nord Italia sotto la spinta delle correnti settentrionali cariche di aria fresca proveniente dal Nord Atlantico che, a quel punto, avrà già invaso l’Europa centrale. Si avranno, così, i primi segnali della fine dell’ondata di calore, soprattutto nella giornata di domenica sulle regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud il caldo continuerà a rimanere intenso con picchi di 37-40 gradi e anche più elevati sulle isole maggiori. Gli impulsi instabili trasportati dalle correnti settentrionali daranno origine a temporali per lo più fra le Alpi centro-orientali e le regioni di Nord-Est. Lunedì e martedì l’aria più fresca raggiungerà, oltre il Nord, anche il Centro, specie il settore adriatico dove le temperature scenderanno verso valori più vicini alla norma. Nel resto del Paese il caldo continuerà a farsi sentire, in maniera particolare sulle Isole dove saranno ancora possibili picchi intorno ai 40 gradi. Nei giorni successivi le correnti fresche dovrebbero raggiungere anche il resto d’Italia decretando, in tal modo, la conclusione definitiva della terza ondata di calore della stagione. Su Sicilia e Sardegna, restando più ai margini delle correnti fresche, le temperature rimarranno comunque sopra la media, mentre altrove, soprattutto da giovedì, i valori potranno anche scendere al di sotto della norma, specie nel versante adriatico.

Tendenza meteo: si interrompe la lunga ondata di caldo sull'Italia

Sabato 18 luglio nubi sparse su Alpi, Liguria, Nord-Est e vicine aree di Toscana e Marche, con rovesci e temporali inizialmente isolati, ma via via più diffusi in giornata soprattutto nel settore alpino centro-orientale, l’est della Lombardia, le Venezie, l’Emilia Romagna, l’alta Toscana e il nord delle Marche. Nel resto del Paese tempo più soleggiato, con solo un po’ di nuvole sull’Appennino, in parziale estensione alle coste adriatiche. Ancora caldo intenso con massime fino a 35-40 gradi al Centro-Sud e picchi anche oltre sulle Isole; valori più contenuti al Nord, in leggero calo rispetto alla giornata precedente. Venti in moderato rinforzo.
Domenica 19 nuvolosità variabile al Nord, con qualche rovescio fra Lombardia ed Emilia e nel pomeriggio per lo più su Alpi e Prealpi centro-orientali e Appennino settentrionale. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia, salvo degli annuvolamenti nel basso Tirreno e, nel pomeriggio, per lo più lungo l’Appennino dove non si escludono sporadici rovesci. Temperature massime in calo, con valori che tornano nella media, fra 28 e 32 gradi, al Nord e sul medio Adriatico dove in effetti termina l’ondata di calore; ancora caldo altrove con valori fra 34 e 38 gradi e punte ancora vicine ai 40 gradi sulle Isole. Leggermente ventilato al Centro-Sud.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Luglio ore 14:00

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