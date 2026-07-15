Meteo, gran caldo sull'Italia ma attenzione ai temporali al Nord: le previsioni del 15-16 luglio

Un parziale e temporaneo indebolimento dei margini settentrionali dell’Anticiclone Nord-Africano consentirà, nel corso della giornata odierna (mercoledì), il rapido passaggio di una perturbazione (perturbazione numero 3 del mese) sul Nord Italia, con la formazione di forti temporali, oltre che sulle Alpi, anche sulla Pianura Padana con rischio di fenomeni molti intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Tra domani (giovedì) e sabato però l’alta pressione di matrice africana tornerà a occupare con decisione tutta la nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato in tutto il Paese, con pochi temporali per lo più confinati sulle zone montuose. Almeno fino a sabato insisterà quindi anche l’intensa ondata di calore che stringe d’assedio il nostro Paese, con il picco del caldo atteso tra domani e venerdì, quando le temperature massime saranno quasi dappertutto comprese fra 33 e 38 gradi, con punte fino a 40 gradi e oltre sulle Isole Maggiori. Da domenica l’arrivo di una massa d’aria temperata attenuerà il caldo intenso a partire dalle regioni settentrionali e centrali, in seguito dovrebbe spingersi anche al Sud. L’inizio della prossima settimana sarà quindi caratterizzato dal ritorno a temperature vicine alla norma del periodo in gran parte del Paese.

Previsioni meteo per mercoledì 15 luglio

Mercoledì al mattino splenderà quasi dappertutto il sole. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità al Nord, con temporali sparsi sulle Alpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte; sempre soleggiato al Centro-Sud e Isole. In serata rovesci e temporali su gran parte del Nord, a eccezione delle coste liguri e della Venezia Giulia. Temperature massime in ulteriore leggero aumento, in generale oltre 30 gradi, con punte fino a 40-42 gradi nelle Isole; temporaneo calo termico solo in occasione dei temporali. Venti deboli, a regime di brezza.

Previsioni meteo per giovedì 16 luglio

Giovedì un po’ di instabilità residua, nelle primissime ore del giorno, al Nord-Est, con rovesci e temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale e coste dell’Emilia Romagna. Nuvole sparse al mattino insisteranno ancora al Nord-Est, in Emilia Romagna e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio annuvolamenti sui rilievi di quasi tutta la Penisola, con possibili brevi temporali sulle Alpi Marittime e sui rilievi della Basilicata. Di sera rovesci e temporali isolati in Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature minime in contenuto calo al Nord; massime stazionarie o in ulteriore leggero rialzo. Venti di debole intensità; locali rinforzi da nord in Adriatico.