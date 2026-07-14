Meteo: tra venerdì 17 e sabato 18 apice della calura al Centro-Sud! La tendenza

Tra venerdì 17 e sabato 18 luglio la nuova poderosa ondata di caldo raggiungerà il suo apice sulle regioni centro-meridionali. Al Nord, le correnti temperate in arrivo dal Nord Atlantico, porteranno invece un po’ di sollievo già da sabato.

Dunque, la giornata di venerdì si preannuncia all’insegna del sole sulla maggioranza delle regioni e ancora una volta caratterizzata da temperature eccezionalmente alte. Faranno parzialmente eccezione i settori più settentrionali del Paese, aree alpine e prealpine in particolare, dove alcuni temporali potranno attenuare un poco la calura.

Dalla sera l’attività temporalesca potrebbe estendersi anche a parte della pianura padano-veneta (con maggiore probabilità ai settori a nord del Po). Venti generalmente deboli salvo rinforzi di Maestrale nel canale d’Otranto. Temperature in rialzo sulle regioni centrali, in Sardegna e sul settore est della pianura padana.

Il weekend avrà inizio con caldo ancora più intenso al Sud e in Sicilia mentre il Nord respira: la tendenza meteo

Sabato 18 l'ondata di caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente al Sud e in Sicilia, mentre inizierà ad attenuarsi sulle regioni centro-settentrionali grazie all’arrivo di una massa d’aria più temperata proveniente dall’Europa nord-occidentale. Qualche rovescio o temporale sarà probabile sul Nordest, ma possibile anche in Emilia e nell’area del Levante Ligure.

I dati più aggiornati indicano che, a partire da domenica 19, le temperature inizieranno ad abbassarsi anche al Sud e sulle isole maggiori.