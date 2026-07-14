FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: tra venerdì 17 e sabato 18 apice della calura al Centro-Su...

Meteo: tra venerdì 17 e sabato 18 apice della calura al Centro-Sud! La tendenza

La tendenza per l'ultima parte della settimana vede l'ondata di calore arrivare al suo apice sulle regioni centro-meridionali. Il Nord respira.
Tendenza14 Luglio 2026 - ore 11:26 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza14 Luglio 2026 - ore 11:26 - Redatto da Redazione Meteo.it

Tra venerdì 17 e sabato 18 luglio la nuova poderosa ondata di caldo raggiungerà il suo apice sulle regioni centro-meridionali. Al Nord, le correnti temperate in arrivo dal Nord Atlantico, porteranno invece un po’ di sollievo già da sabato

Dunque, la giornata di venerdì si preannuncia all’insegna del sole sulla maggioranza delle regioni e ancora una volta caratterizzata da temperature eccezionalmente alte. Faranno parzialmente eccezione i settori più settentrionali del Paese, aree alpine e prealpine in particolare, dove alcuni temporali potranno attenuare un poco la calura.

Dalla sera l’attività temporalesca potrebbe estendersi anche a parte della pianura padano-veneta (con maggiore probabilità ai settori a nord del Po). Venti generalmente deboli salvo rinforzi di Maestrale nel canale d’Otranto. Temperature in rialzo sulle regioni centrali, in Sardegna e sul settore est della pianura padana. 

Il weekend avrà inizio con caldo ancora più intenso al Sud e in Sicilia mentre il Nord respira: la tendenza meteo

Sabato 18 l'ondata di caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente al Sud e in Sicilia, mentre inizierà ad attenuarsi sulle regioni centro-settentrionali grazie all’arrivo di una massa d’aria più temperata proveniente dall’Europa nord-occidentale. Qualche rovescio o temporale sarà probabile sul Nordest, ma possibile anche in Emilia e nell’area del Levante Ligure.

I dati più aggiornati indicano che, a partire da domenica 19, le temperature inizieranno ad abbassarsi anche al Sud e sulle isole maggiori.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: l'ondata di calore prosegue per tutta la settimana! Nord più instabile, Centro-Sud rovente
    Tendenza13 Luglio 2026

    Meteo: l'ondata di calore prosegue per tutta la settimana! Nord più instabile, Centro-Sud rovente

    L'ondata di calore insiste e si fa più intensa nel corso della settimana, con il Centro-Sud e le Isole roventi. Più oscillazioni termiche al Nord
  • Meteo, ondata di caldo a oltranza: la tendenza dal 15 luglio
    Tendenza12 Luglio 2026

    Meteo, ondata di caldo a oltranza: la tendenza dal 15 luglio

    L'ondata di caldo in atto tenderà ad intensificarsi da metà settimana con valori oltre i 40 gradi. Zero termico a 5000 metri di quota. La tendenza meteo
  • Meteo, ondata di caldo: la prossima settimana verso i 45 gradi in Sardegna
    Tendenza11 Luglio 2026

    Meteo, ondata di caldo: la prossima settimana verso i 45 gradi in Sardegna

    Si profila una settimana rovente per l'Italia: picchi di 40 gradi al centro-sud e fino ai 45 sulla Sardegna. Caldo afoso al Nord. La tendenza meteo
  • Meteo: a inizio settimana terza ondata di calore! Il Centro-Sud sarà rovente
    Tendenza10 Luglio 2026

    Meteo: a inizio settimana terza ondata di calore! Il Centro-Sud sarà rovente

    La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede un caldo sempre più intenso e afoso, soprattutto al Centro-Sud e Isole.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: l'ondata di calore prosegue per tutta la settimana! Nord più instabile, Centro-Sud rovente
Tendenza13 Luglio 2026
Meteo: l'ondata di calore prosegue per tutta la settimana! Nord più instabile, Centro-Sud rovente
L'ondata di calore insiste e si fa più intensa nel corso della settimana, con il Centro-Sud e le Isole roventi. Più oscillazioni termiche al Nord
Meteo, ondata di caldo a oltranza: la tendenza dal 15 luglio
Tendenza12 Luglio 2026
Meteo, ondata di caldo a oltranza: la tendenza dal 15 luglio
L'ondata di caldo in atto tenderà ad intensificarsi da metà settimana con valori oltre i 40 gradi. Zero termico a 5000 metri di quota. La tendenza meteo
Meteo, ondata di caldo: la prossima settimana verso i 45 gradi in Sardegna
Tendenza11 Luglio 2026
Meteo, ondata di caldo: la prossima settimana verso i 45 gradi in Sardegna
Si profila una settimana rovente per l'Italia: picchi di 40 gradi al centro-sud e fino ai 45 sulla Sardegna. Caldo afoso al Nord. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 14 Luglio ore 15:02

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154