Meteo, ondata di caldo: la prossima settimana verso i 45 gradi in Sardegna

La settimana si conferma all’insegna del gran caldo favorito dall’alta pressione nord-africana che si posizionerà con il nucleo più caldo proprio sul Mediterraneo centro-occidentale abbracciando in pieno l’Italia, specie le regioni centro-meridionali dove sono attese temperature estreme. La fase più acuta in termini di estensione ed intensità di questa ondata di calore è attesa tra martedì e venerdì quando arriveremo a toccare o superare leggermente la soglia dei 40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e con picchi prossimi ai 45 gradi in Sardegna. Al Nord le punte più elevate dovrebbero assestarsi verso i 36-38 gradi ma con disagio analogo per l’organismo; infatti il caldo diverrà sempre più afoso per il progressivo accumulo di umidità nei bassi strati. La calura si farà sentire anche di notte (minime anche sopra i 25 gradi; già sopra i 20 gradi si parla di notte tropicale) ed in quota (lo zero termico raggiungerà un picco di 4800-5000 metri in prossimità delle Isole). Secondo le attuali proiezioni verso la fine della settimana e soprattutto all’inizio della successiva si confermerebbe una diminuzione delle anomalie termiche a iniziare dal Nord. Il caldo potrebbe quindi attenuarsi ma rimanere comunque intenso; al momento infatti non si intravede un ritorno a temperature vicine alla norma che possano far presagire una vera interruzione dell’ondata di caldo.

Tendenza meteo: settimana rovente sull'Italia, verso picchi oltre i 40 gradi



Il Centrosud, oltre al caldo estremo, dovrebbe vivere più giorni all’insegna della marcata stabilità con la compressione anticiclonica che dovrebbe inibire lo sviluppo di cumuli attivi e annessi fenomeni. Il Nord, in particolare l’arco alpino, dovrebbe invece rimanere nella fascia più marginale dell’anticiclone e sperimentare quindi condizioni più instabili favorevoli allo sviluppo dei rovesci o temporali pomeridiani o serali. Il rischio di un coinvolgimento delle pianure adiacenti alle Alpi sembrerebbe molto scarso ma per particolari più attendibili si raccomanda comunque di seguire gli aggiornamenti di giorno in giorno.

Più nel dettaglio martedì 14 sole diffuso in tutto in Centro-sud; pochi, modesti o del tutto assenti anche i cumuli pomeridiani attorno alle cime dei monti. Al Nord transito di velature passeggere e nuvolosità cumuliforme più attiva in sviluppo lungo le Alpi con rischio da metà giornata di locali rovesci o temporali soprattutto nei settori centro-orientali. Temperature in aumento, eccetto nelle aree instabili delle Alpi. Rialzi più marcati sulle regioni centro-meridionali con punte di 37-39 gradi nel settore peninsulare, attorno ai 40 in Sicilia ed oltre a questa soglia in Sardegna, fino ai 42-43 nel sud-ovest dell’isola per effetto di venti orientali localmente moderati. Altrove venti per lo più a regime di brezza. Al Nord massime fino ai 36-37 gradi associati comunque ad un incremento dell’afa.