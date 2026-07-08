Meteo: nel weekend caldo nella norma al Nord, roventi le Isole!

Nel fine settimana l’alta pressione, col proprio carico di aria molto calda, si concentrerà maggiormente sulle regioni centro-meridionali, dove le temperature resteranno decisamente elevate e in ulteriore crescita, fino a picchi prossimi ai 40 gradi in Sardegna e intorno ai 36-38 gradi nelle zone interne della penisola e della Sicilia.

Al Nord la struttura anticiclonica verrà temporaneamente indebolita dal transito di un impulso instabile che darà origine a una breve fase temporalesca anche in pianura, per lo più sabato 11, accompagnata da un calo termico che riporterà le temperature verso livelli più in linea con la norma.

La prossima settimana il promontorio anticiclonico nord africano si rinforzerà ulteriormente sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia, tornando ad abbracciare più decisamente anche le regioni settentrionali. In queste condizioni il nucleo più caldo della massa d’aria trascinata dalla struttura di alta pressione si porterà più a ridosso delle nostre regioni, con conseguente generale aumento delle temperature. Col passare dei giorni si potranno superare i 40 gradi nelle zone interne del Sud e delle Isole, con picchi vicini ai 45 gradi in Sardegna. Anche al Nord torneranno a farsi sentire il caldo intenso e l’afa, ma con picchi un poco più contenuti, difficilmente oltre i 35-38 gradi.

Così, nella nuova settimana, l’Italia vivrà il picco di questa terza ondata di calore che, a differenza della precedente, si dimostrerà più incisiva al Centro-Sud. Nei primi giorni della settimana il rischio di temporali di calore rimarrà molto basso, con caldo estremo e fenomeni quasi assenti. Solo nella seconda parte della settimana, con l’accumulo di umidità e calore, la probabilità di sviluppo di temporali sui rilievi tenderà ad aumentare. È ancora presto per stabilire la durata di questa nuova fase di caldo intenso a causa dell’ampio margine di incertezza legato alle proiezioni modellistiche a lungo termine.

Nel weekend perturbazione in transito al Nord e caldo in attenuazione, calura intensa nelle Isole e al Centro-Sud: la tendenza meteo

Sabato 11 cielo parzialmente nuvoloso al Nord, con possibili temporali fra fine mattinata e pomeriggio, più diffusi sui rilievi, ma possibili in forma isolata anche in pianura, specie nel settore occidentale e in Emilia. Tempo più soleggiato al Centro-Sud, con solo dei brevi e isolati temporali di calore sull’Appennino. Caldo nella norma al Nord, con valori massimi con valori tra i 28 e i 32 gradi; ancora caldo intenso al Centro-Sud, con picchi di 34-38 gradi nelle zone interne e fin quasi a 40 gradi in Sardegna, interessata anche dallo Scirocco.

Domenica 12 tempo per lo più soleggiato, a parte dei residui rovesci o temporali al mattino nel settore dell’alto Adriatico. Nel pomeriggio non si escludono isolati e brevi temporali di calore sui monti. Lieve calo termico in Sardegna, leggeri rialzi al Nord, temperature quasi invariate altrove; picchi di 34-38 gradi al Centro-Sud.