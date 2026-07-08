Meteo: caldo intenso e possibili record al Nord! Le previsioni per oggi (8 luglio)

Anche nell’ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell’Europa e, in particolare sull’Italia, sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione, associata ad una massa d’aria molto calda che manterrà nel nostro Paese temperature molto elevate superiori alle medie climatiche. Oggi (8 luglio) in particolare, complice l’attivazione di venti secchi di Foehn, nelle regioni di Nord-Ovest si potrebbero battere dei record di temperatura.

Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana i picchi più alti di temperatura si toccheranno al Centro-Sud; la regione più calda sarà la Sardegna dove, da domenica 12, probabilmente si toccheranno i 40 gradi nell’interno con possibili picchi prossimi ai 45 nei primi giorni della prossima settimana, quando i 40 gradi si dovrebbero raggiungere anche in Sicilia. Il nostro Paese si troverà nel pieno della terza ondata di caldo dell’anno.

Al Nord il caldo sarà comunque superiore alla norma ma più contenuto anche per effetto di una maggiore instabilità atmosferica responsabile del ritorno di rovesci e temporali che coinvolgeranno soprattutto le aree alpine ed appenniniche, ma che sabato 11 potrebbero coinvolgereanche le pianure e le aree costiere. Nell’ultima parte di settimana il rischio di temporali di calore nelle ore pomeridiane continuerà ad interessare le aree interne del Centro, meno quelle del Sud Italia.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 8 luglio

Un po’ di nuvolosità, comunque innocua, sulle Venezie. Nel resto d’Italia tempo in prevalenza soleggiato, a eccezione di temporanei annuvolamenti pomeridiani sulle zone appenniniche, dove è possibile anche qualche breve e improvviso temporale.

Caldo afoso quasi dappertutto in leggera intensificazione: temperature massime per lo più comprese fra 30 e 36 gradi, con punte di 37-38 gradi, specie nella Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud. Venti inprevalenza deboli, a regime di brezza, con rinforzi da ovest intorno alle Isole. Mari calmi o poco mossi; localmente mossi i bacini intorno alle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 9 luglio

Al mattino splenderà quasi dappertutto il sole: un po’ di nubi solo lungo le coste dell’Alto Adriatico e sull’Appennino Centro-Meridionale, con isolati temporali sui rilievi della Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi su Alpi, zone interne del Centro-Sud e coste del medio e basso versante tirrenico: isolati rovesci o temporali su Alpi Occidentali, Appennino Centrale e rilievi del Sud, con locali sconfinamenti fin lungo le coste di Basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica.

Temperature minime in leggera crescita in gran parte del Centro-Nord; massime con poche variazionie sempre in generale oltre la norma, con la sensazione di caldo accentuata dall’afa.