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Meteo, torna l'Anticiclone nord-africano: ondata di calore in vista

Caldo in intensificazione sull'Italia: picchi di 37-39 gradi e umidità in aumento. Qualche temporale di calore. La tendenza meteo dal 9 luglio
Tendenza6 Luglio 2026 - ore 11:05 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza6 Luglio 2026 - ore 11:05 - Redatto da Redazione Meteo.it

Quella appena cominciata sarà una settimana caratterizzata nuovamente da temperature molto alte in tutta l’Italia e dall’assenza di perturbazioni. Le temperature si assesteranno su valori di qualche grado superiore alla norma in tutto il Paese. Tra venerdì e sabato è previsto un moderato aumento dell’instabilità atmosferica sulle regioni settentrionali e un ulteriore rialzo delle temperature al Sud e sulle isole.

Tendenza meteo: nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia

Giovedì 9 luglio tempo soleggiato e clima caldo su tutte le regioni. Nel pomeriggio possibilità di temporali di calore isolati sui rilievi del Sud, nel Lazio meridionale e sull’Appennino abruzzese. Non si esclude un temporale serale sulle Alpi occidentali piemontesi.
Leggero calo delle temperature massime (1-2 gradi) sulla Pianura Padana e sulle regioni centrali adriatiche. Venti generalmente deboli.

Venerdì 10 ennesima giornata all’insegna del caldo intenso che, particolarmente al Nord, tenderà a divenire più afoso. Nel pomeriggio possibilità di temporali di calore in prossimità dell’Appennino centrale; l’atmosfera dovrebbe diventare più instabile anche al Nord, specialmente sulle aree alpine e sulle regioni nord occidentali, con conseguente aumento della probabilità di temporali di calore.
Venti deboli. Temperature in leggero rialzo al Sud.

Durante il weekend le temperature potrebbero aumentare ulteriormente al Sud e sulle isole maggiori. Per sabato i modelli più aggiornati suggeriscono una possibile crescita dell’attività temporalesca sulle regioni settentrionali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Luglio ore 16:10

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