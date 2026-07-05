Meteo: nuova ondata di calore all'orizzonte! Le previsioni dal 6 luglio

L’alta pressione sarà la protagonista anche nel corso della nuova settimana con temperature che sono destinate ad aumentare ulteriormente a causa della massa d’aria di origine subtropicale associata all’anticiclone con la sua lingua più calda che dal Nord Africa risale verso la Penisola Iberica e la Francia meridionale.

Il caldo si farà sentire in una prima fase soprattutto nei settori occidentali dell’Italia tra il Nordovest, il settore tirrenico del Centro e la Sardegna, mentre sul lato orientale, specie lungo l’Adriatico, le infiltrazioni di aria un po’ meno calda manterranno i valori più contenuti. Il tempo resterà prevalentemente soleggiato, salvo un po’ di instabilità pomeridiana lungo l’Appennino ed inizialmente anche al Nordest.

Nella seconda parte della settimana, l’avvicinamento da ovest del nucleo più caldo, dovrebbe favorire una generale intensificazione della calura con maggiore coinvolgimento anche dell’Adriatico e del Meridione. Si sta quindi delineando una nuova ondata di calore anche se fortunatamente, almeno secondo le attuali indicazioni, non dovrebbe replicare in forma diffusa i picchi estremi ed eccezionali che hanno caratterizzato la seconda parte di giugno. Le stesse proiezioni ci suggeriscono però una sua persistenza almeno fino alla metà del mese, una indicazione che andrà comunque confermata nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per lunedì 6 luglio

Al mattino nubi sparse al Nord-Est, con isolate piogge nel nord dell’Alto Adige; qualche annuvolamento sparso anche nel medio Adriatico, tempo più soleggiato nel resto del Paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle Venezie a iniziare dalle Prealpi e lungo l’Appennino centro-meridionale; tempo più soleggiato altrove, salvo degli annuvolamenti sparsi sui monti e lungo l’Adriatico.

Temperature stazionarie o in leggero aumento e su valori oltre la norma; punte attorno ai 35 gradi in pianura Padana, in Toscana e Sardegna. Venti a regime di brezza, salvo temporanei rinforzi intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 7 luglio

Inizio di giornata con cielo prevalentemente soleggiato salvo qualche annuvolamento sparso in più sul Sud peninsulare. Nel pomeriggio velature in transito al Nord e sviluppo di cumuli a ridosso dei monti, specie nell’interno del Lazio e del Sud con possibili temporali isolati in locale sconfinamento verso l’alto Ionio. Non si esclude anche un temporale sui monti della Sardegna.

Temperature in lieve aumento al Nordest e tra Umbria e Marche, in lieve e locale calo nelle aree temporalesche. Venti localmente moderati di maestrale sul basso Adriatico e nei canali delle Isole, a regime di brezza altrove.