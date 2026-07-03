Meteo: avvio di settimana caldo con valori oltre 35 gradi. Ecco dove

Ci aspetta un inizio di settimana all’insegna del caldo intenso e del tempo stabile su buona parte del Paese. Le temperature potranno superare la soglia dei 35 gradi su molte regioni, specie sulle pianure del Nordovest, al Centro e in Sardegna.

Lunedì 6 avremo dunque tempo soleggiato e caldo sulla maggioranza delle regioni. In giornata possibilità di sporadici rovesci sulle aree montuose del Nordest, di brevi e isolati temporali pomeridiani lungo l’Appennino centro meridionale. Temperature in rialzo. Venti generalmente deboli.

Martedì 7 sul nostro Paese ancora una giornata caratterizzata dal tempo prevalentemente soleggiato e da un clima molto caldo (in particolare su Nordovest, regioni centrali e Sardegna). Possibili temporali pomeridiani isolati sui rilievi del Sud; possibili temporali serali sull’estremo Nordest.

A metà della prossima settimana possibile nuovo calo delle temperature: la tendenza meteo

Le mappe più aggiornate dei modelli indicano che, tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, l’Italia potrebbe essere sfiorata da una circolazione di aria più fresca e instabile in movimento da nord verso sud sull’Europa orientale.

In accordo con questo scenario, sarà possibile osservare un calo delle temperature soprattutto sul lato adriatico del Paese; le precipitazioni risulteranno maggiormente probabili sul versante adriatico delle regioni centrali.