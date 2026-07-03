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Meteo: avvio di settimana caldo con valori oltre 35 gradi. Ecco dove

La tendenza meteo per l'inizio della settimana indica un nuovo rialzo delle temperature con valori anche superiori ai 35 gradi. Poi nuovo calo?
Tendenza3 Luglio 2026 - ore 11:43 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza3 Luglio 2026 - ore 11:43 - Redatto da Redazione Meteo.it

Ci aspetta un inizio di settimana all’insegna del caldo intenso e del tempo stabile su buona parte del Paese. Le temperature potranno superare la soglia dei 35 gradi su molte regioni, specie sulle pianure del Nordovest, al Centro e in Sardegna.

Lunedì 6 avremo dunque tempo soleggiato e caldo sulla maggioranza delle regioni. In giornata possibilità di sporadici rovesci sulle aree montuose del Nordest, di brevi e isolati temporali pomeridiani lungo l’Appennino centro meridionale. Temperature in rialzo. Venti generalmente deboli.

Martedì 7 sul nostro Paese ancora una giornata caratterizzata dal tempo prevalentemente soleggiato e da un clima molto caldo (in particolare su Nordovest, regioni centrali e Sardegna). Possibili temporali pomeridiani isolati sui rilievi del Sud; possibili temporali serali sull’estremo Nordest.

A metà della prossima settimana possibile nuovo calo delle temperature: la tendenza meteo

Le mappe più aggiornate dei modelli indicano che, tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, l’Italia potrebbe essere sfiorata da una circolazione di aria più fresca e instabile in movimento da nord verso sud sull’Europa orientale.

In accordo con questo scenario, sarà possibile osservare un calo delle temperature soprattutto sul lato adriatico del Paese; le precipitazioni risulteranno maggiormente probabili sul versante adriatico delle regioni centrali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Luglio ore 11:43

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