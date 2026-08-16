Meteo, Italia divisa tra temporali e caldo intenso: la tendenza

Dopo il transito del fronte instabile atteso a inizio settimana ed annesso ad infiltrazioni di aria più temperata in grado di attenuare finalmente la calura più intensa, nella giornata di mercoledì la pressione tornerà ad aumentare sul Mediterraneo centrale e l’Italia. Ancora una volta si tratterà di un rigonfiamento dell’alta pressione protesa dal Nord Africa e dell’aria calda che la contraddistingue con conseguente rialzo termico. La sua estensione fino alle regioni settentrionali dovrebbe però risultare solo temporanea. Infatti già da giovedì e per il resto della settimana il Nord dovrebbe entrare nella sfera di influenza di un flusso occidentale meno caldo ma anche decisamente più perturbato con fasi di instabilità anche marcata estese fino alla Toscana e più marginalmente al resto delle regioni centrali.

Dal punto di vista termico quindi, secondo le attuali proiezioni comunque affette ancora da incertezze, dovremmo attenderci una tendenza a temperature per il Nord abbastanza vicine alla norma. Al Centro dopo una nuova iniziale impennata verso il fine settimana i valori dovrebbero assestarsi verso valori solo leggermente oltre le medie con scarti attorno al paio di gradi. Per il Sud invece dopo il calo di inizio settimana, tra l’altro più contenuto rispetto al resto d’Italia, sarebbe previsto non solo il ripristino del caldo intenso ma anche una tendenza alla sua ulteriore intensificazione verso il fine settimana. In pratica all’estremo Sud e in Sicilia sarebbero attese dal week-end in poi anomalie dell’ordine di 4-6 gradi oltre la norma con picchi di caldo anche più intensi rispetto a quelli vissuti nella prima metà di agosto; in questo settore sarà probabilmente difficile distinguere in modo evidente la nuova ondata di caldo da quella attuale.

Tendenza meteo: temporali e caldo sull'Italia



Mercoledì 19 inizio di giornata con qualche annuvolamento sparso tra il medio Adriatico e il Sud peninsulare e schiarite più ampie sul resto d’Italia. In seguito aumento delle nuvole nelle aree montuose in genere e sulla Val Padana centro-occidentale con possibili temporali di calore su Alpi, alta Lombardia, alto Piemonte, interno del Lazio, Appenino centro-meridionale e monti delle Isole. Temperature massime per lo più in rialzo, eccetto su Liguria, Ionio e sudest delle Isole; valori di nuovo diffusamente oltre la norma compresi quasi ovunque tra 31 e punte di 35-37 gradi. Venti meridionali fino a moderati su settore ligure, alto Tirreno, nord della Sardegna e medio-alto Adriatico.



Giovedì nuova perturbazione in arrivo al Nord e sulla Toscana con variabilità e progressivo aumento dell’instabilità. Sono attesi numerosi rovesci o temporali a iniziare dal Nordovest e con il rischio di episodi di forte intensità e potenzialmente dannosi. Nuvole più innocue in graduale estensione anche alla Sardegna e al resto del Centro, schiarite ancora ampie al Sud e in Sicilia. Calo termico anche marcato nelle aree perturbate. I venti meridionali in intensificazione favoriranno minime in aumento in tutto il Centrosud ed impennate del caldo su medio Adriatico, Puglia, Lucania e Calabria. Punte oltre i 35 gradi su medio Adriatico, Sud e Isole.

Venerdì ancora instabilità al Nord, specie nei settori a nord del Po, e tra Liguria e Toscana con coinvolgimento anche della fascia tra alto Lazio, Umbria e Marche. Per conferme e dettagli più attendibili si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.