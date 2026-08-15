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Meteo, fase più instabile con calo termico su alcune zone: la tendenza dal 18 agosto

Correnti atlantiche determineranno una breve tregua dal caldo intenso ma le temperature torneranno sopra la norma. Temporali forti tra giovedì e venerdì al Nord. La tendenza meteo
Tendenza15 Agosto 2026 - ore 12:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza15 Agosto 2026 - ore 12:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Martedì le correnti atlantiche riusciranno a indebolire il promontorio anticiclonico africano in corrispondenza dell’Italia, costringendo il suo nucleo di aria estremamente calda ad arretrare verso sud-ovest, sufficientemente lontano dalle nostre regioni. L’ondata di calore, quindi, si prenderà una pausa, ma senza particolari tracolli termici, anzi con temperature che rimarranno sopra la media in molte zone, specialmente nel settore tirrenico e sulle Isole. Nel frattempo la perturbazione sopraggiunta fra domenica e lunedì, si allontanerà verso i Balcani lasciando qualche strascico di instabilità su parte del Centro-Sud. Già da mercoledì, tuttavia, si prospetta una nuova incursione del promontorio africano con conseguente risalita delle temperature che, stando agli ultimi aggiornamenti, torneranno ben oltre la norma, inizialmente in quasi tutta l’Italia, ma poi, col passare dei giorni, soprattutto al Centro-Sud.

Tendenza meteo: tra fasi instabili e lieve calo termico


In effetti le regioni settentrionali, soprattutto da giovedì, saranno più esposte ai flussi perturbati atlantici che, oltre a fasi di maltempo, favoriranno un crollo termico un po’ più deciso rispetto all’inizio della settimana. In particolare, fra giovedì e venerdì un’altra perturbazione investirà il Nord e alcuni settori del Centro portando precipitazioni a tratti intense e associate a potenziali criticità. Sull’altro versante, data la prevista persistenza dei flussi di aria calda, è plausibile che si torni a parlare di ondata di calore con punte di nuovo oltre i 35 gradi. L’unico particolare che ancora non è possibile stabilire precisamente, è se si tratterà di una nuova ondata di caldo o se sarà il proseguimento in forma più attenuata di quella attuale. E questo dipenderà da quanto sarà pregnante il calo termico fra lunedì e martedì.

Martedì 18 tempo per lo più soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvolosità variabile altrove, con alcuni rovesci o temporali, inizialmente sul medio-basso Adriatico, nel pomeriggio nelle zone interne del Centro-Sud, in Campania, coste dell’alto Ionio e rilievi della Sicilia, in miglioramento alla sera. Temperature massime in calo nel settore adriatico e al Sud; valori ancora sopra la media su parte della Valpadana, nel settore tirrenico e sulle Isole. Ventoso per Maestrale sulle isole maggiori.
Mercoledì 19 tempo soleggiato, con sviluppo di temporali di calore nelle zone montuose e vicine fasce pedemontane del Nord-Ovest. Temperature massime in rialzo, con punte fin verso i 34-36 gradi.

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Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto ore 15:22

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