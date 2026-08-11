Meteo: Ferragosto rovente! Svolta a inizio settimana, ma dove?

Fino al weekend di Ferragosto non si osserveranno variazioni significative nelle condizioni del tempo che continuerà ad essere governato dalla struttura anticiclonica protesa dall’Africa nord-occidentale verso l’area euro-mediterranea. Pertanto si ripeterà lo schema caratterizzato da giornate soleggiate e sviluppo di temporali di calore fra pomeriggio e sera per lo più nelle zone montuose. E proseguirà senza grossi scossoni anche l’ondata di calore in tutta Italia, con temperature costantemente oltre la norma con picchi intorno ai 38 gradi nelle zone lontane dalle coste.

Dagli ultimi aggiornamenti, la prossima settimana sembra probabile un’attenuazione del caldo al Nord e, in parte, anche al Centro, mentre sulle regioni meridionali la calura dovrebbe proseguire e, forse, intensificarsi con i termometri che torneranno a toccare i 40 gradi. Pertanto, l’attuale severa ondata di calore continuerà, sia pur in una parte del Paese, fino almeno al 20-21 di agosto, confermandosi la più lunga fra le quattro che hanno interessato le nostre regioni.

Il probabile cambio di scenario di settimana prossima al Centro-Nord è dovuto all’indebolimento dell’alta pressione sotto la spinta delle correnti atlantiche che si faranno strada in maniera sempre più decisa sull’Europa occidentale e centrale. Di conseguenza, già dall’inizio della settimana, il tempo diverrà più variabile e instabile a partire dal Nord, con possibili passaggi perturbati e fenomeni di forte intensità.

Ferragosto con caldo intenso, afa e consueti temporali di calore: la tendenza meteo

Venerdì 14 cielo in generale sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di brevi temporali di calore, più probabili sulle Alpi occidentali, nelle zone interne delle isole maggiori e della Calabria. Temperature stazionarie o in lieve flessione, ma ancora elevate, con picchi dai 35 ai 38 gradi.

Sabato 15, giornata di Ferragosto, tempo ancora per lo più soleggiato, con i consueti temporali di calore in sviluppo sulle zone montuose fra il pomeriggio e la prima parte della sera, maggiormente probabili sulle Alpi centro-occidentali e nelle zone interne di Calabria e Sicilia. Caldo ancora intenso con massime fino a 35-38 gradi.