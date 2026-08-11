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Meteo, ondata di caldo fino al weekend di Ferragosto poi tregua: le previsioni

Prosegue l'opprimente ondata di caldo in atto ma dal 18 agosto si profila un cambio di scenario con calo termico a partire dal Nord. Le previsioni meteo dell'11-12 agosto
Previsione11 Agosto 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Adesso se ne intravede la fine: la media degli scenari proposti dai principali modelli a nostra disposizione suggerisce una interruzione dell’eccezionale ondata di calore in corso (la quarta dell’anno) tra il 18 e il 20 agosto, a partire dalle regioni settentrionali. Sino ad allora, però, l’anticiclone africano resterà protagonista assoluto della scena, insieme al caldo intenso, spesso anche molto afoso, di giorno come di notte. Tuttavia, a partire da giovedì i picchi più elevati non dovrebbero superare i 36-38 gradi, attestandosi poco sotto i valori estremi e prolungati degli ultimi giorni, segno che la fase più critica l’avremo superata. In questo tipo di circolazione atmosferica, gli unici eventuali fenomeni che potranno verificarsi sono e saranno i temporali di calore, soprattutto tra pomeriggio e sera e attorno alle zone montuose, più occasionalmente sulle pianure adiacenti: localmente anche violenti, ma sicuramente non risolutivi sul fronte siccità, che resta su livelli drammatici al Nord e destinata ad aggravarsi ulteriormente. Un clima, dunque, tropicale che si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari (altrettanto tropicali), sia sulla costante fusione dei ghiacciai, con la quota dello zero termico che si stabilizza intorno a 4200-4600 metri. Questo è il prezzo da pagare per il cambiamento climatico in atto, sintomo di una preoccupante accelerazione del riscaldamento a scala globale, che colpisce uno degli hot spot climatici più sensibili del pianeta, ovvero il bacino del Mediterraneo.

Previsioni meteo per oggi, martedì 11 agosto

Tempo inizialmente soleggiato ovunque, sempre molto caldo e afoso. Nel pomeriggio-sera aumenta l’instabilità, con sviluppo di rovesci o temporali di calore su gran parte dell’arco alpino, sulle Prealpi e, più isolati, sull’Appennino centro-settentrionale. Non si escludono brevi e occasionali focolai temporaleschi anche sulla valle padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Campania. Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento: punte di 37 gradi al Nord, di 38-39 al Centro-Sud e fino a 40 in Sardegna. Venti deboli, localmente moderati settentrionali al Sud e in Sicilia; raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 12 agosto

Tempo in prevalenza stabile, soleggiato, molto caldo e afoso. Da metà giornata aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, seguita da brevi rovesci o isolati temporali di calore: più probabili nelle Alpi, lungo tutta la dorsale appenninica ma, occasionalmente, anche nelle zone interne delle regioni tirreniche e della Sardegna orientale. Temperature senza grandi variazioni. massime per lo più comprese tra 32 e 39 gradi. All’alba valori generalmente tra i 21 e i 27 gradi. Venti deboli settentrionali o a regime di brezza, temporanee raffiche nelle aree temporalesche. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Agosto ore 00:52

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