Meteo: caldo e afa! Temporali di calore pomeridiani, anche forti

La fine della lunga e intensa ondata di calore, in base agli scenari proposti dai principali modelli, sarà probabilmente tra il 18 e il 20 agosto, a partire dalle regioni settentrionali. Fino ad allora, però, l’anticiclone africano resterà protagonista, insieme al caldo intenso, spesso anche afoso, di giorno come di notte. Tuttavia, nella seconda parte di questa settimana, i picchi più alti di temperatura non dovrebbero superare i 36-38 gradi.

In questo tipo di circolazione atmosferica, le uniche eventuali precipitazioni che potranno verificarsi saranno dei temporali di calore, soprattutto tra pomeriggio e sera e sulle zone montuose, più occasionalmente sulle pianure: localmente anche di forte intensità, ma sicuramente non risolutivi sul fronte siccità, che resta su livelli drammatici al Nord e destinata ad aggravarsi ulteriormente.

Un nuovo clima, più caldo, che si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari, sia sulla rapida fusione dei ghiacciai, con la quota dello zero termico che intorno a 4200-4600 metri. Tutto questo ha come causa il cambiamento climatico in atto, con una preoccupante accelerazione del riscaldamento a scala globale, che colpisce uno degli hot spot climatici più sensibili del pianeta, ovvero il bacino del Mediterraneo.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 11 agosto

Tempo inizialmente soleggiato ovunque, sempre molto caldo e afoso. Nel pomeriggio-sera aumenta l’instabilità, con sviluppo di temporali su gran parte dell’arco alpino, sulle Prealpi e, più isolati, sull’Appennino centro-settentrionale. Non si escludono brevi e occasionali temporali anche in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Campania.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Venti in prevalenza deboli; moderati settentrionali al Sud e in Sicilia; raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e afoso. Da metà giornata aumento della nuvolosità sui rilievi, seguita da brevi rovesci o isolati temporali di calore, più probabili nelle Alpi, lungo tutta l’Appenino e, occasionalmente, anche nelle zone interne delle regioni tirreniche e della Sardegna.

Temperature senza grandi variazioni: massime per lo più comprese tra 32 e 39 gradi. All’alba valori generalmente tra 21 e 27 gradi. Venti deboli settentrionali o a regime di brezza, temporanee raffiche nelle aree temporalesche. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.