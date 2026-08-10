Meteo, prosegue l'ondata di caldo, qualche temporale sui rilievi: le previsioni del 10-11 agosto

L’Anticiclone africano e l’intensa ondata di calore (la quarta della stagione) insisteranno, in base ai dati più aggiornati, fino al 17 agosto, ma con i picchi più elevati che non dovrebbero superare i 38-39 gradi, attesi con maggiore probabilità nella prima parte di questa settimana. Come già negli scorsi giorni, assisteremo allo sviluppo di temporali di calore, soprattutto tra pomeriggio e sera attorno alle zone montuose, ma con possibile coinvolgimento delle vicine pianure: questi fenomeni potrebbero risultare localmente intensi, ma sicuramente non risolutivi sul fronte siccità, che resta su livelli drammatici al Nord e che non potrà che aggravarsi ulteriormente. L’anomala ed eccezionale ondata di caldo, i cui effetti vanno a sommarsi alle precedenti di questi ultimi tre mesi, si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari (ormai su livelli tropicali), sia sulla condizione critica dei ghiacciai (in fusione sempre più accelerata), con la quota dello zero termico stabile intorno a 4200-4600 metri. L’anomala frequenza e intensità di queste “fiammate africane” derivano dal cambiamento climatico in atto e sono il sintomo di un’accelerazione del riscaldamento a scala globale, che colpisce l’area del Mediterraneo (considerata un Hot Spot climatico) più di altre zone del Pianeta.

Previsioni meteo per lunedì 10 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato, molto caldo e spesso anche molto afoso. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi attorno ai rilievi, associate a temporali di calore a carattere isolato sulle Alpi, in Trentino Alto Adige e, in forma più occasionale, lungo la dorsale appenninica e in corrispondenza delle zone montuose della Sicilia. In serata non si esclude ancora locale qualche rovescio o temporale in Valle d’Aosta e tra le Alpi lombarde e l’Alto Adige. Temperature: massime fino a 36-37 gradi al Nord, fino a 38-39 nell’entroterra del Centro-sud e della Sardegna. Venti deboli, con locali rinforzi di brezza ed eventuali raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 11 agosto

Al mattino tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno e qualche nuvola solo al Nord-Ovest e sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio-sera aumenta temporaneamente l’instabilità, con sviluppo di rovesci e temporali su gran parte dell’arco alpino, sulle Prealpi e, più isolati, sull’Appennino centrale e settentrionale. Non si escludono isolati focolai temporaleschi anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento: punte di 37 gradi al Nord, di 38-39 al Centro-Sud e fino a 40 in Sardegna. Venti deboli, localmente settentrionali al Sud e in Sicilia; raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.