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Meteo, 9 agosto con caldo intenso al Centro-Sud. Temporali sui rilievi

Caldo intenso al Centro-Sud fino a Ferragosto, con temporali di calore sui rilievi. Nuova intensificazione la prossima settimana, con valori verso i 40 °C
Previsione9 Agosto 2026 - ore 09:53 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione9 Agosto 2026 - ore 09:53 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il caldo intenso continua a dominare lo scenario meteorologico sul nostro Paese, nonostante una temporanea attenuazione delle temperature determinata dal parziale indebolimento dell’Anticiclone Africano. La fase di calura, giunta ormai alla sua quarta ondata, resta infatti ben presente, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove i valori termici continuano a mantenersi su livelli decisamente elevati.

Gli ultimi aggiornamenti confermano una prosecuzione del caldo almeno fino a tutto il weekend di Ferragosto, mentre per la prossima settimana prende sempre più corpo l’ipotesi di una nuova intensificazione dell’alta pressione, con la possibilità di un ulteriore picco delle temperature e valori localmente prossimi ai 40 °C.

Nel frattempo, l’elevata energia disponibile e l’alta umidità favoriranno anche nei prossimi giorni lo sviluppo di temporali di calore, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali e a ridosso dei rilievi, con possibili sconfinamenti verso le aree pedemontane e le pianure vicine. Alcuni di questi fenomeni potrebbero risultare intensi, ma non saranno sufficienti a contrastare la grave situazione di siccità, destinata a rimanere critica e, con ogni probabilità, a peggiorare ulteriormente nel corso della prossima settimana.

La persistenza di questa fase eccezionalmente calda continua inoltre ad avere ripercussioni sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari e sulle già critiche condizioni dei ghiacciai. Particolarmente elevata anche la quota dello zero termico, che si mantiene intorno ai 4000-4600 metri.

Le previsioni meteo per oggi, 9 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle Alpi e nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio, nubi in aumento nelle zone montuose e al Nord-Ovest; rovesci e temporali sulle Alpi, nel Piemonte occidentale, lungo l’Appennino centro-meridionale e nell’interno della Sicilia, che insisteranno in serata in Valle d’Aosta, sulle Alpi piemontesi e in Alto Adige.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 32 e 36 °C, con punte di 37-39 °C al Centro-Sud. Venti deboli, con rinforzi dai quadranti settentrionali sul basso Adriatico e sullo Ionio; possibili raffiche in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per lunedì 10 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio, consueto sviluppo di nuvole sui rilievi, con possibili temporali di calore isolati sulle Alpi e, in forma più sporadica, sull’Appennino emiliano, sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sull’Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. In serata, fenomeni insistenti tra le Prealpi lombardo-venete e il Trentino-Alto Adige.

Caldo in ulteriore intensificazione, soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna; massime per lo più comprese tra 32 e 38 °C, con picchi di 39-40 °C nelle zone interne del Centro-Sud. Venti deboli, con locali rinforzi di brezza.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Agosto ore 05:13

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