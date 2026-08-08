Meteo, la quarta ondata di calore persiste con massime sempre molto elevate

Nonostante la lieve flessione delle temperature, favorita da un temporaneo e parziale indebolimento dell’Anticiclone Africano, questa quarta ondata di calore persiste con temperature sempre molto elevate, specie sulle regioni centro-meridionali.

La perturbazione che ha lambito le Alpi e che ormai si è allontanata, infatti, si è limitata solo a scalfire l’alta pressione consentendo infiltrazioni di aria un po’ meno calda per lo più al Nord e nel medio Adriatico.

Gli ultimi dati aggiornati, inoltre, confermano il proseguimento della calura fino almeno a tutto il weekend di Ferragosto, con tendenza a una nuova intensificazione nel corso della prossima settimana e il rischio per il nostro Paese di un altro picco di temperature estreme, intorno ai 40 gradi. Naturalmente, occorrerà ancora fare i conti con i temporali di calore che si svilupperanno soprattutto fra pomeriggio e sera preferibilmente sulle aree montuose, ma con locali sconfinamenti verso le vicine fasce pedemontane; questi fenomeni, dato il carico di energia e umidità, potrebbero risultare molto intensi e potenzialmente dannosi, ma sicuramente non risolutivi sul fronte siccità, che resta su livelli drammatici e che non potrà che aggravarsi nel corso della prossima settimana.

L’anomala ed eccezionale ondata di caldo si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari, sia sulla condizione critica dei ghiacciai, con la quota dello zero termico intorno a 4000-4600 metri.

Le previsioni meteo per domenica 9 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle Alpi e nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio nubi in aumento sui monti e al Nord-Ovest; possibili rovesci e temporali sulle Alpi, nel Piemonte occidentale, lungo l’Appennino centro-meridionale e nell’interno della Sicilia, insistenti alla sera in Val d’Aosta e vicine Alpi piemontesi e in Alto Adige.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, comprese fra 32 e 36 gradi e punte di 37-39 gradi al Centro-Sud. Venti a regime di brezza, con rinforzi dai quadranti settentrionali fra basso Adriatico e Ionio; possibili raffiche in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per lunedì 10 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio consueto sviluppo di nuvole a ridosso dei rilievi, con possibili isolati rovesci o temporali di calore lungo le Alpi e, in forma più sporadica, sull’Appennino emiliano, nei rilievi fra Lazio e Abruzzo, sull’Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. Alla sera fenomeni insistenti fra le Prealpi lombardo-venete e il Trentino Alto Adige.

Caldo in intensificazione soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna; massime per lo più comprese fra 32 e 38 gradi, con picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Venti deboli, con locali rinforzi di brezza.