Meteo: 7 agosto con maltempo al Nord e rischio nubifragi. Altrove caldo estremo

L’Italia e almeno mezza Europa, dalla Penisola iberica alla Penisola balcanica, restano nella morsa rovente dell’Anticiclone Africano: secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, la severa ondata di calore attualmente in corso (la quarta del 2026) proseguirà almeno fino a Ferragosto, con il rischio per il nostro Paese di un altro picco estremo tra il 13 e il 15 agosto.

Unica piccola variante, una temporanea lieve attenuazione della canicola al Nord tra oggi (venerdì 7) e domenica 9, e più marginalmente nelle regioni centrali adriatiche, con temperature che non dovrebbero superare 34-35 gradi, contro i picchi di 38-39 degli ultimi giorni. A favorire questo leggero ridimensionamento è una fase di instabilità con dei temporali più diffusi e che potrebbero coinvolgere anche la pianura padana, oltre alle zone montuose, lambite da deboli sistemi nuvolosi in transito Oltralpe.

Si tratta di precipitazioni assolutamente non risolutive sul fronte siccità, che resta su livelli drammatici in diverse aree del Nord Italia (Nord-Ovest in primis). L’emergenza caldo si riflette negativamente sia sulle temperature tropicali delle acque superficiali dei nostri mari (fino ai 30 gradi del Tirreno meridionale), sia su quelle ad alta quota, nonostante un leggero abbassamento dello zero termico atteso nei prossimi giorni, tra i 4000 e i 4400 metri.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 7 agosto

Al mattino temporali su Alpi e Prealpi della Lombardia e del Nord-Est e in Veneto, fino alle coste. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità, con temporali su Alpi, Prealpi, pianura piemontese, Appennino e, più isolati, nell’interno della Sicilia. In serata e nella notte possibili temporali anche nel resto della pianura padana. I temporali potranno essere di forte intensità, con rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche.

Temperature massime in calo di 2-4 gradi al Nord, con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, caldo ancora molto intenso nel resto del Paese. Venti di Maestrale in Sardegna, mossi il mare e il Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 8 agosto

Nel corso della notte e nella prima parte della mattinata ancora qualche focolaio temporalesco sulla valle padana, più probabile tra Lombardia, Emilia e Veneto, in successivo esaurimento. In giornata sviluppo di rovesci e isolati temporali sulle Alpi (meno probabili in quelle occidentali) e lungo l’Appennino, in esaurimento in serata.

Tempo soleggiato e caldo intenso e afoso al Centro-Sud e sulle Isole dove si toccheranno i 37-40 gradi. Al Nord non si dovrebbero superare i 34-35. Venti a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Mari tutti calmi o poco mossi.