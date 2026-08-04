Meteo, la calura non mollerà la presa. I dettagli

Venerdì 7 agosto sulle regioni settentrionali l’ondata di calore si attenuerà temporaneamente grazie ad un flusso di aria leggermente più fresca che segue il passaggio di un fronte freddo sull’Europa centrale. Un lieve calo delle temperature potrà essere avvertito anche al Centro nella giornata di sabato 8, mentre sul resto del Paese non sono da attendersi grandi cambiamenti.

Venerdì 7 agosto all’inizio della giornata temporali sparsi sul centro-nord della Lombardia; temporali isolati sul Veneto, sul nord dell’Emilia e sul Friuli. Nel pomeriggio temporali isolati su Piemonte occidentale e settentrionale; rovesci e temporali diffusi sulle Alpi centro-orientali. Temporali di calore isolati lungo l’Appennino, più probabili tra Marche e Abruzzo, e nelle zone interne della Sicilia.

Venti moderati da nord-est sull’alto mare Adriatico; moderato Maestrale sul mare di Sardegna, generalmente deboli altrove. Temperature in calo al Nord nei valori massimi; stazionarie al Centro, stabili o in lieve rialzo al Sud.

Sabato 8 agosto, tempo per lo più soleggiato. Nel pomeriggio alcuni temporali di calore in sviluppo sulla dorsale appenninica e nelle zone interne della Toscana. Venti per lo più deboli. Temperature in lieve calo al Centro, in particolare sul lato adriatico; in rialzo sulle aree alpine.

Le ultime elaborazioni modellistiche mostrano una domenica caratterizzata ancora dal sole e dal clima molto caldo su buona parte del Paese; sarà possibile osservare un graduale aumento dell’instabilità atmosferica sul Nord-Ovest (in particolare sulle aree alpine e sulle fasce adiacenti); temporali di calore isolati presso l’Appennino centro-meridionale. Dopo un lunedì 10 agosto con tempo variabile al Nord, sembra probabile un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano su tutta l’Italia entro Ferragosto.