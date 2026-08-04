FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, la calura non mollerà la presa. I dettagli

Meteo, la calura non mollerà la presa. I dettagli

Dopo una lieve attenuazione al Nord grazie ad un flusso di aria leggermente più fresca, probabile nuovo rinforzo dell’anticiclone africano entro Ferragosto
Tendenza4 Agosto 2026 - ore 11:29 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza4 Agosto 2026 - ore 11:29 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Venerdì 7 agosto sulle regioni settentrionali l’ondata di calore si attenuerà temporaneamente grazie ad un flusso di aria leggermente più fresca che segue il passaggio di un fronte freddo sull’Europa centrale. Un lieve calo delle temperature potrà essere avvertito anche al Centro nella giornata di sabato 8, mentre sul resto del Paese non sono da attendersi grandi cambiamenti.

Venerdì 7 agosto all’inizio della giornata temporali sparsi sul centro-nord della Lombardia; temporali isolati sul Veneto, sul nord dell’Emilia e sul Friuli. Nel pomeriggio temporali isolati su Piemonte occidentale e settentrionale; rovesci e temporali diffusi sulle Alpi centro-orientali. Temporali di calore isolati lungo l’Appennino, più probabili tra Marche e Abruzzo, e nelle zone interne della Sicilia.
Venti moderati da nord-est sull’alto mare Adriatico; moderato Maestrale sul mare di Sardegna, generalmente deboli altrove. Temperature in calo al Nord nei valori massimi; stazionarie al Centro, stabili o in lieve rialzo al Sud.

Sabato 8 agosto, tempo per lo più soleggiato. Nel pomeriggio alcuni temporali di calore in sviluppo sulla dorsale appenninica e nelle zone interne della Toscana. Venti per lo più deboli. Temperature in lieve calo al Centro, in particolare sul lato adriatico; in rialzo sulle aree alpine.

Le ultime elaborazioni modellistiche mostrano una domenica caratterizzata ancora dal sole e dal clima molto caldo su buona parte del Paese; sarà possibile osservare un graduale aumento dell’instabilità atmosferica sul Nord-Ovest (in particolare sulle aree alpine e sulle fasce adiacenti); temporali di calore isolati presso l’Appennino centro-meridionale. Dopo un lunedì 10 agosto con tempo variabile al Nord, sembra probabile un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano su tutta l’Italia entro Ferragosto.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: tra 7 e 9 agosto lieve attenuazione della calura! Al Nord rischio temporali
    Tendenza3 Agosto 2026

    Meteo: tra 7 e 9 agosto lieve attenuazione della calura! Al Nord rischio temporali

    La tendenza meteo da giovedì 6 agosto vede un caldo sempre intenso sull'Italia ma con una parziale e lieve attenuazione tra il 7 e il 9 agosto.
  • Meteo, prossima settimana prosegue la severa ondata di calore
    Tendenza2 Agosto 2026

    Meteo, prossima settimana prosegue la severa ondata di calore

    La calura con dà tregua: le temperature elevate saranno ancora una costante con tutti i disagi conseguenti per l’organismo e l’ambiente. Afa e notti tropicali
  • Meteo, il caldo opprimente proseguirà anche la prossima settimana
    Tendenza1 Agosto 2026

    Meteo, il caldo opprimente proseguirà anche la prossima settimana

    La situazione rimarrà critica sul fronte della siccità, rischio incendi e sofferenza per i ghiacciai con lo zero termico ben oltre 4500 metri. Afa e notti tropicali
  • Meteo: la calura insiste per tutta la prossima settimana! La tendenza
    Tendenza31 Luglio 2026

    Meteo: la calura insiste per tutta la prossima settimana! La tendenza

    La tendenza meteo per la prossima settimana conferma l'insistenza dell'ondata di calore sull'Italia con temperature elevate di giorno e di notte.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: tra 7 e 9 agosto lieve attenuazione della calura! Al Nord rischio temporali
Tendenza3 Agosto 2026
Meteo: tra 7 e 9 agosto lieve attenuazione della calura! Al Nord rischio temporali
La tendenza meteo da giovedì 6 agosto vede un caldo sempre intenso sull'Italia ma con una parziale e lieve attenuazione tra il 7 e il 9 agosto.
Meteo, prossima settimana prosegue la severa ondata di calore
Tendenza2 Agosto 2026
Meteo, prossima settimana prosegue la severa ondata di calore
La calura con dà tregua: le temperature elevate saranno ancora una costante con tutti i disagi conseguenti per l’organismo e l’ambiente. Afa e notti tropicali
Meteo, il caldo opprimente proseguirà anche la prossima settimana
Tendenza1 Agosto 2026
Meteo, il caldo opprimente proseguirà anche la prossima settimana
La situazione rimarrà critica sul fronte della siccità, rischio incendi e sofferenza per i ghiacciai con lo zero termico ben oltre 4500 metri. Afa e notti tropicali
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 04 Agosto ore 14:55

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154