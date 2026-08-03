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Meteo: calura intensa per tutta la settimana! Breve stop al Nord: ecco quando

Le previsioni meteo per domani, 4 agosto, vedono ancora una calura intensa con picchi di 40°C in diverse zone. Temporali di calore sui rilievi.
Previsione3 Agosto 2026 - ore 13:18 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’anticiclone africano si mantiene ben saldo sull’Italia e su gran parte dell’Europa centro-meridionale, compresa tutta l’area balcanica e del Mar Nero, che restano nella morsa della severa ondata di calore in azione da fine luglio. Un’ondata di calore, rilevante ed eccezionale per intensità e durata quanto le precedenti, che rischia di prolungarsi, secondo le ultime proiezioni modellistiche a nostra disposizione, fino a Ferragosto. Ma con due precisazioni importanti.

La prima, una lieve e temporanea attenuazione, al momento confermata tra venerdì 7 e domenica 9: più apprezzabile al Nord e sulle regioni centrali adriatiche dove si dovrebbe scendere sotto i 35 gradi, mentre nel resto del Paese non si dovrebbero superare i 36-37 gradi. La seconda è un livello di caldo, tra il 10 e il
15 agosto, leggermente inferiore alla fase critica di questi giorni, con il termometro poco sotto la soglia dei 40 gradi anche nelle regioni del Centro-Sud, che dovrebbero comunque restare le regioni più roventi. Caldo fuori scala persistente in montagna, con lo zero termico tra 4500 e 4800 metri, ma destinato anche qui ad abbassarsi un poco nella parte finale della settimana, portandosi tra i 3800 e i 4200 metri.

Sul fronte siccità e incendi l’emergenza è destinata a proseguire: gli eventuali temporali di calore attesi nei prossimi giorni attorno ai rilievi, e anche la maggiore fase instabile pronosticata tra venerdì e sabato 8 al Nord, non saranno certamente risolutivi in tal senso. Si rinnova infine la massima attenzione verso i potenziali rischi per la salute, a causa dei livelli sempre elevati di disagio percepito e stress termico da caldo umido intenso, di giorno come di notte.

Le previsioni meteo per martedì 4 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, con cielo in prevalenza sereno, salvo una nuvolosità molto irregolare già in mattinata in Sardegna e all’estremo Nord-Ovest, con i primi locali rovesci nelle Alpi occidentali. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità sulle Alpi piemontesi, in Valle d’Aosta e lungo l’Appennino centro-meridionale, con sviluppo di alcuni temporali di calore; fenomeni più occasionali e sporadici nelle Alpi centro orientali e lungo l’Appennino settentrionale. Qualche velatura anche al Centro e al Nord-Ovest.

Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi generalmente superiori a 31-32 gradi e con punte di: 38 al Nord, 39-40 nell’entroterra del Centro-Sud e delle Isole maggiori. Venti a prevalente regime di brezza; raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 agosto

Tempo in prevalenza stabile, soleggiato, molto caldo e afoso. Da segnalare qualche velatura sin dal mattino al Centro e sulla Sicilia e qualche banco nuvoloso un pochino più denso sulla Sardegna. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi attorno ai rilievi, seguito da locali temporali di calore nelle Alpi (specie quelle occidentali e orientali), lungo l’Appennino centro-meridionale e sulla Sardegna interna nord-orientale.

Temperature stazionarie o in lieve aumento: minime all’alba per lo più tra 21 e 28 gradi; massime fino a 38 al Nord, fino a 39-40 nell’entroterra del Centro-Sud e della Sicilia. Venti a prevalente regime di brezza; raffiche nelle aree temporalesche.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto ore 13:18

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