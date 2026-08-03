Meteo: caldo intenso e afoso in tutta Italia! Le previsioni del 3 agosto

La severa ondata di calore in atto sull’Italia e in molti Paesi europei proseguirà per gran parte della settimana: al Sud e Sicilia probabilmente fino a tutto il prossimo weekend. Al Centro-Nord e sulla Sardegna l’ondata di caldo tenderà invece a ridimensionarsi temporaneamente tra il 7 e il 9 agosto a partire dalle regioni settentrionali. Per il resto del Paese le attuali proiezioni a lungo termine indicano una lieve attenuazione del caldo entro l’inizio della prossima settimana.

Nel frattempo, nei prossimi giorni, il caldo resterà intenso ed afoso con temperature che toccheranno i 39-40 gradi, con maggiore probabilità al Centro e sulle Isole maggiori, ma con picchi localmente superiori in Sardegna.

Caldo estremo anche in montagna, con lo zero termico tra 4500 e 4800 metri e gravi conseguenze per i ghiacciai, già in sofferenza. Nei giorni scorsi in cima al Monte Bianco la temperatura ha fatto registrare un valore leggermente positivo. Inoltre, gli elevati tassi di umidità nei bassi strati causano alti livelli di disagio percepito e stress termico, con notti tropicali e temperature all’alba difficilmente sotto i 24-26 gradi. Il quadro appena descritto aggraverà ulteriormente il problema della siccità in molte aree del Paese già in pesante deficit idrico (particolarmente al Nord-Ovest), alimentando ulteriormente il già elevato pericolo degli incendi.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 3 agosto

Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso al Nord-Ovest, con occasionali rovesci nel nord del Piemonte; sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio brevi rovesci o isolati temporali di calore in sviluppo nelle Alpi (specie su quelle occidentali piemontesi e in Valle d’Aosta), lungo la dorsale appenninica (specie su quella centro-meridionale) e sui rilievi interni di Sicilia e Sardegna.

Caldo molto intenso e afoso in tutta Italia, con lievi ulteriori aumenti delle massime al Nord-Ovest e in Sardegna: punte di 39-40 al Centro e di 40-41 sull’isola. Venti deboli, a prevalente regime di brezza lungo i litorali; raffiche nelle aree temporalesche. Mari poco mossi o calmi.

Le previsioni meteo per martedì 4 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, con cielo in prevalenza sereno, salvo un po’ di nuvolosità già in mattinata in Sardegna e all’estremo Nord-Ovest, con i primi locali rovesci nelle Alpi occidentali. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità sulle Alpi piemontesi, in Valle d’Aosta e lungo l’Appennino centro-meridionale, con sviluppo di alcuni temporali di calore; fenomeni più occasionali e sporadici nelle Alpi centro orientali e lungo l’Appennino settentrionale. Qualche velatura in Sardegna, al Centro e al Nord (specie al Nord-Ovest).

Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi generalmente superiori a 31-32 gradi e con punte di 38 al Nord, 39-40 al Centro, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Venti a prevalente regime di brezza; raffiche nelle aree temporalesche.