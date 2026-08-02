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Meteo, inizio settimana ancora rovente

Il caldo resterà intenso ed afoso con temperature che da nord a sud toccheranno valori fino a 39-40°C ma con picchi superiori in Sardegna e Sicilia
Previsione2 Agosto 2026 - ore 12:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’intensa ondata di calore in atto sull’Italia e in molti Paesi europei, la quarta dell’anno, proseguirà sul nostro Paese per gran parte della prossima settimana; al Sud e Sicilia probabilmente fino a tutto il prossimo weekend. Al Centro-Nord e in Sardegna l’ondata di caldo tenderà invece ridimensionarsi da venerdì 7 agosto a partire dalle regioni settentrionali; sabato 8 il calo delle temperature si estenderà anche al Centro ed entro domenica 9 alla Sardegna. Le attuali proiezioni a lungo termine indicano un’attenuazione del caldo anche al Sud e in Sicilia entro l’inizio della prossima settimana.

Nel frattempo, nei prossimi giorni, il caldo resterà intenso ed afoso con temperature che da nord a sud toccheranno valori fino a 39-40 gradi ma con picchi superiori in Sardegna e Sicilia. Caldo estremo anche in montagna, con lo zero termico tra 4500 e 4800 metri e gravi conseguenze per i ghiacciai, già in sofferenza. Nei giorni scorsi in cima al Monte Bianco la temperatura ha fatto registrare un valore leggermente positivo.

Inoltre il graduale accumulo di umidità nei bassi strati causa alti livelli di disagio percepito e stress termico, con notti tropicali e temperature all’alba difficilmente sotto i 24-26 gradi. Il quadro appena descritto aggraverà ulteriormente il problema della siccità in molte aree del Paese già in pesante deficit idrico (particolarmente al Nord-Ovest), oltre al permanere di un alto rischio incendi.

Le previsioni meteo per lunedì 3 agosto

Al mattino residua nuvolosità in Piemonte e alta Lombardia; sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio si potranno sviluppare dei temporali sulle Alpi (specie su quelle occidentali tra Piemonte e Valle d’Aosta), lungo la dorsale appenninica (specie su quella centro-meridionale) e sui rilievi interni di Sicilia e Sardegna.

Caldo molto intenso e afoso in tutta Italia, con lievi ulteriori aumenti delle massime al Nord-Ovest e in Sardegna; si toccheranno i 38-40 gradi in molte zone. Venti deboli, meridionali intorno alle Isole maggiori; temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali e possibili intense raffiche nelle aree temporalesche. Mari poco mossi o calmi.

Le previsioni meteo per martedì 4 agosto

Tempo inizialmente soleggiato con cielo in prevalenza sereno, salvo un po’ di nuvolosità in transito in Sardegna e nubi in aumento sulle Alpi occidentali con possibili locali rovesci già in tarda mattinata. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità sulle Alpi occidentali tra Piemonte e Valle d’Aosta e lungo l’Appennino centro-meridionale con sviluppo di locali temporali di calore; fenomeni più isolati e sporadici sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino emiliano. Qualche velatura in Sardegna, al Centro e al Nord (specie al Nord-Ovest).

Temperature senza grandi variazioni, al più in ulteriore lieve aumento sul versante tirrenico e in Sicilia. Venti in prevalenza deboli.

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Ultimo aggiornamento Domenica 02 Agosto ore 15:51

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