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Meteo, weekend di caldo rovente. Disagio intenso

Quarta severa ondata di calore in piena azione con massime vicine a 40°C e notti tropicali. Caldo estremo anche in montagna, con zero termico fino 4800 m
Previsione1 Agosto 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il mese di agosto si apre con la quarta severa ondata di calore dell’anno in piena azione sull’Italia e su mezzo continente e proseguirà almeno fino all’8 di agosto, coinvolgendo in pieno l’Europa meridionale e buona parte di quella centro-orientale, a causa di una imponente risalita verso nord-est dell’Anticiclone africano.

Nel corso della prossima settimana probabili temperature record fino a 40-41 gradi tra l’Europa centrale e i Paesi Balcanici. Sul nostro Paese i picchi più elevati, a partire dal weekend e per tutta la prossima settimana, si stabilizzeranno sui 38-40 gradi, attesi con maggiore probabilità su Emilia Romagna, regioni centrali, Puglia e Sardegna, ma con punte estreme non escluse di 41-42 gradi tra il 5 e l’8 di agosto.

Caldo estremo anche in montagna, con lo zero termico tra 4500 e 4800 metri. Inoltre l’accumulo costante di umidità nei bassi strati causerà un aumento del disagio percepito e dello stress termico, con notti tropicali e temperature all’alba difficilmente sotto i 24-26 gradi. Il quadro appena descritto aggraverà ulteriormente il problema della siccità in diverse aree del Paese già in pesante deficit idrico (particolarmente al Nord-Ovest, del rischio incendi e della fusione dei ghiacciai alpini, già in forte sofferenza). Restate aggiornati e seguite le precauzioni della Protezione Civile per contenere quanto più possibile i rischi sulla salute causati dalla forte canicola dei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per sabato 1 agosto

Tempo generalmente soleggiato, con caldo e afa a tratti anche molto intensi. Dal pomeriggio e fino alla sera rischio di temporali di calore nel settore alpino, specie nelle Alpi centro-orientali, in Trentino Alto Adige e occasionalmente lungo l’Appennino centro-settentrionale.

Temperature massime tra 32 e 38 gradi, con picchi di 39-40 in Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Venti a prevalente regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 2 agosto

Tempo generalmente soleggiato ed estremamente caldo, con afa a tratti pesante e opprimente. Si rinnova e si accentua leggermente il rischio di temporali di calore, tra pomeriggio e sera, nel settore alpino, lungo la dorsale appenninica e attorno ai rilievi della Sicilia. Nelle prime ore della mattina non si escludono residui fenomeni temporaleschi della notte nel nord della Lombardia.

Temperature invariate. Minime per lo più comprese tra 21 e 28 gradi. Massime tra 32 e 38 gradi, con picchi di 39-40 su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Venti a prevalente regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 01 Agosto ore 11:07

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