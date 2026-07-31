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Meteo 31 luglio: caldo afoso sempre più intenso! Picchi di 40 gradi e oltre

L'ondata di calore si intensifica ed entra nel vivo, con l'apice nel fine settimana quando i valori potrebbero superare la soglia dei 40 gradi.
Previsione31 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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In base alle ultime proiezioni l’alta pressione dell’Anticiclone Africano sembra destinata a insistere sulla nostra Penisola ancora a lungo, probabilmente anche per tutta la prossima settimana e oltre. Questo significa che almeno fino al 9-10 di agosto ci attendono giornate in gran parte soleggiate, pochi temporali pomeridiani per lo più confinati sulle zone montuose e, soprattutto, caldo afoso intenso, che toccherà l’apice in questo fine settimana, per poi insistere per diversi giorni senza apprezzabili cambiamenti.

Nel fine settimana quindi il disagio da caldo, dovuto alla combinazione di temperature elevate, alti tassi di umidità, scarsa ventilazione e forte irraggiamento solare, sarà molto forte in ampi settori del Paese, tra cui soprattutto le grandi pianure del Nord, le regioni tirreniche e le zone interne delle Isole Maggiori.

In particolare, tra sabato 1 e domenica 2 sono attese temperature massime diffusamente oltre i 32 gradi, con picchi anche di 40-42 gradi, soprattutto nelle zone interne del Centro-Nord e in Sardegna; ma il caldo sarà opprimente anche nelle ore notturne, quando le temperature difficilmente scenderanno al di sotto di 22 gradi e in alcuni casi rimarranno addirittura inchiodate attorno ai 25-26 gradi. Il caldo estremo, assieme alla perdurante mancanza di piogge significative, contribuirà inoltre ad aggravare l’emergenza idrica e il pericolo di incendi.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 31 luglio

Al mattino bel tempo in tutte le regioni. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi del Nord, la formazione di temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte; sempre in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature quasi ovunque in ulteriore aumento: massime per lo più comprese fra 32 e 38 gradi, con possibili picchi fino a 39-40 gradi, specie nelle zone interne del Centro e fino a 41-42 gradi in Sardegna. Venti deboli. Mari poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 1 agosto

Al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi e le zone interne delle Isole Maggiori, con isolati acquazzoni e temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, rilievi abruzzesi, Appennino Meridionale e montagne della Sicilia.

Temperature e afa in ulteriore leggera crescita: minime in generale comprese fra 20 e 27 gradi; massime per lo più comprese fra 32 e 40 gradi, con punte di 41-42 gradi in Sardegna. Venti deboli.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Luglio ore 09:14

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